Ho previsto chi vincerà l’Isola dei Famosi sulla base delle foto stampa

Questa sera (che doveva essere ieri sera, prima che il maltempo ritardasse tutto) andrà in onda la prima puntata dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi, il format reso celebre dalle emorroidi di Enzo Paolo Turchi e dalla mascolinità di Dan Harrow.

Non ho mai capito che tipo di attrattiva ci sia nel seguire passo passo questo tipo di programmi, se non assistere al disgregamento della famiglia Albano in diretta, visto che sostanzialmente ogni puntata si esaurisce in lamentele e crisi di nervi dovute alla mancanza di cibo e a prove di sopravvivenza simulata vinte da Adriano Pappalardo. Eppure, arrivato al dodicesimo anno, l’Isola dei Famosi continua a superare il 20 percento di share.

Videos by VICE

Per aiutarvi a restare al passo col pubblico televisivo italiano senza per questo dover esporre il vostro organismo ai raggi gamma di Stefano Bettarini e Vladimir Luxuria, mi sono immolato in uno studio approfondito del cast basato sull’esame delle foto ufficiali di presentazione. Una specie di analisi lombrosiana, in cui ho valutato quali sono i partecipanti più credibili per la vittoria finale o per la prossima stagione del Grande Fratello VIP.

MASSIMO CECCHERINI

Tutte le foto via Facebook.

Eroe indiscusso della quarta edizione del programma, da cui si fece eliminare a causa di una bestemmia in diretta, Ceccherini si ripresenta piuttosto provato. Con lo sguardo appannato, il chiodo sdrucito e la coppola, sembra la comparsa di un episodio di Don Matteo che interpreta un mariuolo redento. Probabilmente la produzione ha deciso di includerlo esclusivamente perché spera in una sua ricaduta psicologica o in qualche gag con risvolti sessisti. Per questo motivo prevedo la sua eliminazione entro le prime quattro puntate.

Possibilità di vittoria: 2/10

NATHALY CALDONAZZO

Non so cosa abbia fatto la Caldonazzo dopo Fratelli D’Italia, ma in questi 27 anni ha sicuramente seguito con dedizione i tutorial di contouring su YouTube. Questa foto esprime tutto il pathos con cui un’ex giovane stella degli anni Ottanta tenta di rinnovarsi e strappare il cachet: per lei ipotizzo una lenta e agonizzante partecipazione, fatta di capelli sfibrati dal sole, pianti solitari in riva al mare e stoviglie ricavate dal cocco in cui mangiare riso e chiapatoni. Pochissime chance anche per lei.

Possibilità di vittoria: 4/10

MORENO

Probabilmente quando l’assistente del fotografo di produzione ha preparato il moodboard delle foto ufficiali, si è limitato ad appuntare “giovane rapper = foto con occhiali da sole”. È facile stigmatizzare la presenza di Moreno come il tentativo votato al fallimento di inserire qualche esponente del “panorama giovanile” nel cast. Ma Moreno potrebbe rivelarsi il tipico partecipante che appassiona le nonne, perché abbastanza basso da suscitare istinti materni.



Possibilità di vittoria: 6/10

GIACOMO URTIS

Il “chirurgo delle star” si presenta all’Isola dei Famosi con questa foto, in cui sfoggia una barba cesellata con goniometro e le sopracciglia sfumate. Fa così tanto anni Duemila, da incarnare tutti gli stereotipi di nostalgia che il pubblico televisivo dell’Isola dei Famosi può provare. E poi tutti sperano che si lasci scappare aneddoti sulle ricostruzioni vaginali del jet set italiano. Per questo è quasi destinato alla vittoria.

Possibilità di vittoria: 9/10

DAYANE MELLO

Labbra socchiuse e carnose, capelli fluenti, sguardo perso e sognante: la foto di presentazione di Dayane Mello probabilmente è la più didascalica. Per un programma di pseudosopravvivenza su un’isola deserta servono delle modelle in costume. Eccola. Il punto è che, come sanno tutti, nei reality italiani le modelle in costume non vincono mai.



Possibilità di vittoria: 0/10

SAMANTHA DE GRENET

Ecco un altro residuato bellico della tv di fine anni Novanta/inizio Duemila: Samantha vale sia come ex famosa che come modella in costume. Stessa posa ammaliante della Mello, però in bianco e nero. Per questo la sue probabilità equivalgono al valore mediano di Nathalie Caldonazzo e della modella brasiliana.

Possibilità di vittoria: 3/10

GIULIO BASE

Non so se è una mia impressione, ma la partecipazione di Giulio Base a questo reality è così superflua che anche la sua foto ufficiale sembra un fotomontaggio scontornato male alla prima lezione di GIMP. Anzi: sembra che non l’abbiano nemmeno convocato per fare le foto del cast. Però in effetti è abbastanza indicativa del tipo di esperienza che ci si aspetta da Giulio Base in questo programma: la vedi e pensi “Ah, Giulio Base. Chi è Giulio Base?”

Possibilità di Vittoria: 1/10

ANDREA MARCACCINI

Stralcio del dialogo avuto col fotografo durante lo scatto: “Bravo Andrea fai vedere che sei tenebroso e misterioso… fai vedere che con quella barba sei un po’ Robinson Crusoe che va a caccia di paguri con un ramo divelto e vince tutte le gare per accaparrarsi il cibo.. bravo. Adesso fai anche vedere che ti sei tatuato la parola ‘esperienza’ su una mano, così che i telespettatori capiranno quanti attimi di deliberata intensità ci mostrerai mentre ti confidi con Giulio Base sulla spiaggia, che lo abbiamo messo nel cast solo per fare da spalla nelle storie altrui…vai.”

Possibilità di vittoria: 8/10

MALENA

La nuova scoperta di Rocco Siffredi non ha fatto in tempo a finire di girare il primo film, che è subito finita in un reality. Il suo posizionamento all’interno del programma è abbastanza chiaro, così come lo è la sua foto: lo sguardo fisso in camera, e il sorriso che richiama un vago ammicco, sono le classiche basi comunicative della “concorrente-schietta-diventata-famosa-da-poco-per-questioni-controverse-che-suscita-curiosità-e-a-cui-ceccherini-farà-battute-sul-sesso.” Se si mostra abbastanza risoluta il pubblico potrebbe anche affezionarsi.

Possibilità di vittoria: 6/10

NANCY COPPOLA

È singolare che se hai nel cast una cantante neomelodica napoletana le fai assumere la posa di chiusa di una scena incentrata sugli oscuri presagi di un personaggio marginale di Un Posto Al Sole. Ma come ci ha insegnato il Boss delle Cerimonie, Nancy arriva sempre alla fine.

Possibilità di vittoria: 7/10

EVA GRIMALDI

La copertina minimale scelta per la partecipazione della Grimaldi è la più funzionale, per quanto semplice. Non c’è bisogno di troppa atmosfera: classico personaggio televisivo un tempo estremamente amato da quella porzione di pubblico che seguiva la serie Il Bello Delle Donne—probabilmente il 70 percento dei telespettatori che guardano l’Isola Dei Famosi—oggi incarna totalmente il partecipante standard del programma. Basta renderla riconoscibile. Prevedo eccessi di rabbia deliberata a causa dei litigi per la spartizione della leadership fra quelli che selezionano le noci di cocco e prese di posizione provocatorie condite dallo sguardo migliore di Milo Yiannopoulos.

Possibilità di vittoria: 8/10

SIMONE SUSINNA

Dopo Marcaccini, un altro modello con la mandibola di scisto squadrato e lo sguardo intenso. Ma osservando questa foto si capisce subito che non è un membro forte del branco: cercherà di vivacchiare agendo sul potenziale cougar e facendosi riprendere mentre fa il bagno con un Sundek attillato. Poi comincerà a lamentarsi per il cibo e si accorgerà che sta sul cazzo a tutti. Quindi verrà portato via in gommone piuttosto presto.

Possibilità di vittoria: 4/10

RAZ DEGAN

Dopo tutti questi anni Raz non ha più niente da dimostrare, e questa foto ne è la prova. Temperamentale, ma senza posa. Enigmatico, ma non stucchevole. Bello, ma non superficiale. Brizzolato, ma non Ravanelli. Può addirittura permettersi di portare il pizzetto senza vergogna.

Raz è come un buon vino invecchiato dieci anni in botti di Paola Barale: dopo una stagione passata a setacciare le cantine dei vecchi ruderi di campagna a caccia di fantasmi come conduttore di Mistero, le ha viste tutte. Se il programma procede regolarmente vince facile, se va male arriva secondo.

Possibilità di vittoria: 9/10