Ho provato cinque tattiche per convincere i ragazzi a lasciarmi in pace nei locali

Lasciate che descriva una scena dolorosamente familiare a qualsiasi donna io conosca.



Sei in un locale, ti sei bevuta tre drink, zigzagando tra i bicchieri di plastica abbandonati e uomini che hanno deciso fosse una buona idea indossare un “panciotto casual” nel mondo reale, quando un tizio con il fiato al profumo di birrificio ti si avvicina alle spalle. Se sei fortunata, sceglierà di non toccarti prima di salutarti. Più probabilmente, però: ti passerà un braccio intorno alla vita. Se sei davvero fortunata: quell’uomo—di cui non hai ancora visto il volto—ti struscerà direttamente il pacco sulla schiena.



A questo punto normalmente puoi andartene via, ma alle volte ti troverai di fronte a uno di quei tizi particolarmente ottimisti che si sentono effettivamente incoraggiati dal tuo rifiuto. Quando ti ritrovi in una di queste situazioni, qual è il modo più rapido per farla finire? Ho passato una notte a condurre esperimenti in un locale per scoprirlo.

TECNICA DEL TERZO MENTO

C’è voluto un po’ prima che arrivasse la persona giusta per fare una prova; la maggior parte dei ragazzi si avvicinavano subito troppo al mio corpo per vedere per bene il mio viso per intero.



Delusa, non sorpresa e imperterrita, ho continuato ad aspettare l’occasione perfetta. Alla fine, qualcuno si è avvicinato a me nell’area fumatori. Ha cominciato a parlare, chinandosi su di me, guardandomi dritto negli occhi. L’ho fulminato con lo sguardo, ho tirato la testa indietro e contorto il collo in quanti più menti potevo.

Sembrava confuso ma ha continuato a parlare. E a parlare. E poi a parlare ancora un po’. Non ho cambiato espressione per almeno un minuto—che è un tempo piuttosto lungo per mantenere la tua migliore espressione da pesce palla—e lui non si è mosso.



Alla fine, il mio amico si è avvicinato e se n’è andato. Quindi, ha funzionato? Nel senso che la Tecnica del terzo mento + il fatto che non gli ho detto una sola parola gli ha fatto capire chiaramente che non aveva senso continuare a provarci.

Voto: 6/10.

IL FINTO RAFFREDDORE

Prima di uscire, ho chiesto al mio ragazzo cosa gli facesse proprio passare la voglia quando era fuori a cercare di rimorchiare. “Quando una sta male,” ha detto. “Non voglio una bocca piena di germi.”

Il che ha senso. Quindi quando un ragazzo si è avvicinato al bar, ho iniziato a tossire come se avessi un polmone in gola.



“Stai bene?” ha chiesto. “Vuol dell’acqua o altro?”



“È solo che sono stato molto male ultimamente,” ho detto.



“Oh, beh, probabilmente saresti dovuta restare a casa, allora.” E con questo, se n’era andato.



Il ragazzo era gentile e mi ha chiesto se avevo bisogno di qualcosa—quindi non è stato un risultato immediato, ma comunque: chiaramente funziona.

Voto: 8/10

L’URLO

Questo è stato il mio preferito da fare, in verità: semplice, efficiente, catartico e da farsi una bella risata.



Mi stavo facendo strada verso il bar, piuttosto sudata e scarmigliata a questo punto, quando—senza preavviso o senza presentarsi—un altro uomo ha iniziato a strusciarsi contro di me. Quando mi sono voltata a guardarlo, ha sorriso e si è avvicinato al mio orecchio. Ho aperto la bocca e lanciato un urlo forte e acuto.



Si è accigliato e ha chiesto in maniera abbastanza aggressiva: “Che cos’hai che non va? Qual è il tuo problema?” Al che ho continuato a urlare. Non ci è voluto molto prima che si arrendesse.

Voto: 10/10

LE DOMANDE PERSONALI

Quando ho proposto questa al mio fidanzato ha detto che i ragazzi avrebbero mentito. Ma di certo di fronte a domande sulla loro storia familiare, sui loro progetti da qui a cinque anni e su quanti bambini vorrebbero, gli uomini semplicemente scappano, come fanno da sempre nelle sit-com, no?



Non l’hanno fatto. Che stessero mentendo o no, questo è stato il metodo meno efficace e in realtà ha portato ad alcune conversazioni davvero interessanti.



“Sai, mia madre dovrebbe capire come ti comporti con me” ha detto uno. “Una volta che vedrà quanto mi ami, anche lei ti amerà.”



Quando ho chiesto dei bambini, un altro mi ha detto: “Tutti quelli che Dio mi darà.”



Voto: 2/10 al metodo, ma i discorsi erano da dieci su tutta la linea.

IL FIDANZATO

Incredibilmente, questa ha funzionato—ma penso di essere stata abbastanza fortunata a trovare un ragazzo molto rispettoso che si è avvicinato a me. Tutto è iniziato in maniera molto amichevole, con lui che mi ha chiesto il mio nome e da dove venivo.



“Sono Nicole, dal Guatemala,” ho detto.



“Oh, figo! Che mi racconti della tua cultura?” A questo punto, ha raccolto l’invito che gli avevo appena porto—dicendo il mio nome ad alta voce—avvicinandosi molto al mio viso.



“Ho un fidanzato,” ho detto.



“Oh, immagino che cercherò su Wikipedia allora.” Ed è andato via.

Voto: 9/10

Ho preso questa situazione alla leggera, chiaramente, ma il punto è che, nel 2019, le donne non possono ancora a godersi una serata fuori senza subire palpate, strusciate e contatto fisico non richiesto.

Questa intera esperienza la dice lunga sul consenso nei locali: a quanto pare viene sminuito, spinto sotto il tappeto come se le regole fossero diverse non appena paghi 5 Euro all’entrata, venendo temporaneamente accecata da un laser. Come se ci fosse bisogno di ripeterlo: uomini del mondo, se una donna non risponde positivamente alle vostre avances, ecco un suggerimento: lasciatele in pace.



