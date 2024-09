Nella foto in alto, l’autrice indossa le cuffie Sennheiser HE1 da 55mila euro sopra ai suoi auricolari Samsung da 5,75 euro.

Le mie giornate trascorse nella biblioteca dell’università a tentare di dare un senso alla mia tesi e/o a preparare gli esami della sessione di luglio sono, da mesi, sempre le stesse. Passo il mio tempo avvolta nel silenzio, senza mai aprire bocca tutto il giorno se non per rispondere sussurrando alle telefonate di mia mamma, con pochissime eccezioni. Una di queste riguarda la scorsa settimana. Era il bel mezzo della Design Week, e mentre calcolavo quanti strati di ironia fossero necessari per prendere davvero atto della cosa, ho ricevuto una telefonata. Credevo fosse mia mamma, invece si trattava del vile Mattia Costioli in veste di mio “capo”, che dopo qualche ridicolo e insignificante convenevole mi ha fatto la proposta che ha portato alla genesi di questo irrinunciabile articolo: la listening session del nuovo oggetto pregio Sennheiser, le cuffie HE 1, dal valore di 55mila euro. Mi viene assicurato che non si tratta di un grosso impegno a livello di tempo: “Devi ascoltare quello che ti danno da ascoltare e farti spiegare un po’ di che si tratta. Ho preso appuntamento per le 16, ma non riesco ad andare. Tu puoi?”

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey: Ho provato le cuffie Sennheiser da 55mila euro