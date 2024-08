Ho risposto alle domande di perfetti sconosciuti sulla mia vita sessuale

Questa mia serie di articoli non può essere considerata una sex column nel senso tradizionale del termine perché non faccio tanto sesso quanto la gente si aspetta ne faccia (e parlo soprattutto con te, che hai commentato “puttanella :/” sotto il mio ultimo post di Instagram). Sono troppo pigra anche solo per aver voglia di capire perché ho un cucchiaino nella federa del cuscino, figurarsi per andare in cerca di una persona che mi piaccia al punto da volerci andare a letto. Nelle rare occasioni in cui mi sento abbastanza in forma da fare sesso, non è sempre “gran” sesso. E la mia non è nemmeno una rubrica di consigli, perché le persone che fino agli otto anni hanno pensato che non si dicesse vagina ma bagina non dovrebbero dare consigli sul sesso.



Comunque sia, ho scritto più articoli sul sesso di quante avemarie mia nonna abbia mai detto per me, so un sacco di cose—forse troppe—sulle abitudini sessuali delle persone, sui loro desideri e fallimenti, e ho anche parlato più e più volte con sessuologi e sex coach, pornostar, e ricevuto consigli non richiesti da uomini nei DM di Instagram. Ed è per questo che ora mi sento autorizzata a dispensare perle ai porci, se non altro, per alleggerire il fardello di dover portare sulle mie spalle tutte le storie di cazzi dal mondo. Insomma ho deciso, per la prima e ultima volta, di consentire ai lettori di mandarmi domande scottanti in forma anonima, sulla mia vita sessuale o sul sesso in generale, con Sarahah. Ho risposto a 18 tra le domande meno scorrette dal punto di vista grammaticale e meno violente dal punto di vista verbale.

Videos by VICE

1. Cosa pensi dei pompini?

Noiosissimi.

2. Quanto sono strano se mi eccita l’idea di farmi beccare a fare sesso in pubblico, ma non vorrei davvero farmi beccare a fare sesso in pubblico?

È una fantasia molto comune, e sì, molte persone condividono la tua voglia di farti arrestare.

3. Al primo appuntamento, se la stai leccando a una ragazza, devi chiederglielo prima di passare anche dietro o no?

Chiedi; chiedi sempre. Chiedi. Sempre.

4. Cosa pensano le ragazze dei feticisti dei piedi?

La maggior parte delle donne che conosco non hanno problemi a cedere ogni tanto ai feticismi del partner, ma non ho ancora trovato una donna che sia a sua volta feticista o si ecciti a masturbare qualcuno con le dita dei piedi. Ma tutto è possibile, questo è certo.

5. Quanto spesso ti masturbi?



Un paio di volte a settimana. Il numero esatto di volte dipende da quanto sono depressa, e se ho perso il caricatore del vibratore o meno.

6. Qual è la cosa più hardcore che hai fatto in vita tua, nel dettaglio?

Una volta ho mangiato una caramella sfusa che ho trovato sul sedile dietro di una macchina, e non ho nemmeno fatto caso a quanto schifo faceva finché qualcun altro non me l’ha fatto notare.

7. Quando lo fai per la prima volta con qualcuno, è più difficile stare sopra? Pare che stare in quella posizione ti renda automaticamente qualcuno che sa quello che fa.

A me piace stare sopra perché riesco a controllare il ritmo e l’angolazione; ma non posso confermare né smentire che “so quello che faccio.” A quanto ne so io, non esistono mosse segrete per fare impazzire gli uomini, ma io ho delle mosse nemmeno così segrete che fanno venire me, che in fin dei conti è il motivo per cui sono lì. Per rispondere alla prima parte della tua domanda, invece, sì, stare sopra ha le sue criticità, che sia o meno la prima volta con un partner nuovo. Sostenere il peso del tuo corpo e contrastare la forza di gravità—invece che stare sdraiata come quando guardi i video su YouTube—è, per le persone sedentarie come me, una sfida.

8. Cosa ne pensi dello stigma riguardante il venire in faccia/sulle persone? Come reagiresti/hai reagito a richieste o episodi tali?

Se ho un’opinione?! Ho mai opinioni? Ancora ce l’ho con il tizio che mi è venuto in faccia senza chiedere, poi si è fatto fuori due (!) piatti di spezzatino e mi ha portato a casa. Sempre chiedere prima. Sono una persona molto permissiva! Mi va bene che lo sperma atterri su diverse parti del mio corpo, ma solo se ci siamo messi d’accordo prima. Parliamone, parliamone sempre.

9. Sono pazzo di te.

E io che pensavo di essere diretta.

10. Cosa pensi del rimming?

Cosa ne penso? Mi piace? No. Alla gente piace? Sì.

11. Dobbiamo credere al sospetto culturale per cui gli uomini a cui piace farsi mettere un dito nell’ano potrebbero avere inclinazioni omosessuali, o è una sensazione egualmente piacevole per uomini e donne? (Sono una donna etero genuinamente curiosa).

Molti uomini con cui sono stata hanno espresso totale disinteresse all’interazione tra me e il loro didietro—al punto che se solo la mia mano si avvicinava alla zona, partivano con un “ehm ehm ehm” in crescendo—ma molti maschi di qualunque orientamento apprezzano il famoso dito in culo. La stimolazione prostatica è una bomba! Per parafrasare un intervistato in un articolo di qualche tempo fa, è vero che alcune persone pensano che sia una pratica gay, ma gay significa felice, e ci sarà un motivo.

Guarda il nostro documentario sul porno mormone:

12. Come hai imparato e cominciato a praticare la masturbazione?

È raro che i genitori o gli educatori prendano in disparte una ragazzina e le dicano, “Ehi, la masturbazione funziona così: è del tutto normale, e ti fa stare bene.” Molte giovanissime non sanno cosa sia la masturbazione anche dopo che l’hanno sperimentata: se ne accorgono dopo. Si strusciano su una sedia senza notare l’imbarazzo di ospiti, parenti, compagni di classe. Solo in seguito scoprono che si stavano masturbando, e che non avrebbero dovuto farlo in pubblico.

Ho avuto la fortuna di crescere in una casa invasa—letteralmente invasa—da manuali di medicina, quindi sapevo cosa stavo facendo.

13. Hai mai provato il sesso anale? Ti è piaciuto?

Per me il sesso anale è stato una tortura, ma se fossi con una persona di cui mi fido, potrei anche riprovare. Invece i butt plug non sono male.

14. Come gestisci il fatto che il tuo partner sia eccitato dall’esoterico? Non intendo in senso “magia da moneta dietro l’orecchio”—ma insomma, ecco.

Con compassione e onestà.

15. Ciao. Volevo solo chiederti se sei mai stata con un nigeriano. In caso contrario, io vivo a Londra e mi piacerebbe prendere un caffè insieme.

No, mai. Non ho in programma gite a Londra nel breve termine, ma stammi bene.

16. Qual è la cosa più strana su cui/con cui ti sei mai masturbata?

Non so se è una cosa “strana”, ma nella mia stanza a un certo punto c’era un cartonato di Drake a dimensioni reali che… ha sicuramente fatto il suo.

17. Miglior orgasmo della vita?

Era quest’anno, e mi sono ritrovata in una posizione strana—ma in fondo magica—con un ragazzo che ora non frequento più. Lui, penetrandomi mi stimolava il clitoride, e ha funzionato bene.

18. Ho appena letto l’articolo in cui cerchi di rimorchiare su LinkedIn, e mi chiedevo perché qualcuno dovrebbe cercare di rimorchiare su LinkedIn. Ma ho immaginato che per scrivere di sesso su internet uno non debba vergognarsi di nulla, no?

Già.

Le domande sono state editate per renderle più chiare.

Questo articolo è tratto da Broadly.