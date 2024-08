Ho testato tutte le cure per il down da droga più famose di internet

In qualche modo sono riuscito a farmi una carriera scrivendo di festival e droghe. La cosa positiva è che entro gratis a un sacco di festival, quella negativa—per la mia salute e il mio benessere—è che entro gratis a un sacco di festival.



Di solito non passo ogni singolo weekend estivo a strafarmi in un campeggio, ma quest’anno gli dei (e vari editor) hanno deciso che avrei dovuto andare a quattro festival di fila in altrettanti weekend. Sfortunatamente, questa tabella di marcia si è intersecata con il periodo forse più pieno della mia vita lavorativa finora, costringendomi a tornare alla civiltà ogni lunedì in uno stato decente, invece che concedermi il lusso di vagare per casa per giorni in preda all’ansia esistenziale.

E quindi, avevo bisogno di una cura per l’hangover.

Negli anni, ho maturato l’idea che l’unica fonte di salvezza post-balotta sia un mix di sonno, esercizio fisico e pensiero positivo—che anche se passi tre giorni a spararti veleno in bocca, poi il veleno si allontanerà da te. Ma online c’è tutto un universo di persone che sostengono che non sia proprio così. Ho deciso di provare le cure per l’hangover più consigliate—una per ogni settimana di carenza di serotonina.

PRIMA SETTIMANA: 5-HTP

Ho cominciato questo esperimento con alcune pasticche di 5-HTP, dato che sembra essere la cura più consigliata su internet insieme a:



– Erba – triptofano – sesso e/o masturbazione

Il down dipende da condizioni fisiche, tra cui la stanchezza e l’esaurimento fisico; ma tra le cause c’è anche la carenza di serotonina (5-HT) e la degenerazione dei recettori dedicati. La serotonina è uno dei più importanti neurotrasmettitori implicati nella regolazione dell’umore (ma anche nei processi di sonno e appetito), e quando sei fatto di MDMA ne vengono rilasciate caterve. Quindi, nei giorni successivi all’assunzione, quando il tuo cervello deve ancora ricaricarsi di serotonina, ti sentirai un po’ giù. Il 5-HTP è un precursore della produzione di serotonina, quindi prenderlo in forma di supplemento dovrebbe—in teoria (non sono ancora state fatte ricerche scientifiche esaustive in materia)—renderti meno suscettibile al pianto durante la visione di un qualsiasi episodio di Transparent.

La mia dose di 5-HTP era in forma di tablet solubile con estratto di ginseng, vitamina B12, e un sacco di altre cose dai nomi salutari. L’ho messa nell’acqua e via.

Quanto ero triste, dopo? In realtà mi sentivo stranamente su di giri dopo averlo preso, e ho cominciato a stendere la biancheria sotto gli occhi della fotografa. Non escludo l’opzione che il 5-HTP sia un placebo che mi ha ingannato e fatto sentire meglio di riflesso. Comunque, non ero affatto triste, e per essere un lunedì mattina stavo al 90 percento, ovvero molto meglio del solito.

Voto: Un grande, grosso nove su dieci.

SECONDA SETTIMANA: TRIPTOFANO

Il triptofano è l’amminoacido che viene convertito in 5-HTP, che a sua volta viene convertito in serotonina nel cervello. Una bella dose di triptofano dovrebbe dunque, se la logica non mi inganna, aiutare a stimolare la produzione di serotonina.



Alimenti che contengono triptofano e vengono regolarmente citati dai miei nuovi blog di riferimento sono tonno, banane, e uova, quindi ho messo nel frullatore una scatoletta di tonno, due banane, e due uova, con altri alimenti triptofanosi come tofu, semi di zucca e latte. Poi ho invitato la fotografa che mi seguiva a guardarmi soffrire.

Quanto ero triste, dopo? Parliamo un attimo di questo frullato. La cosa principale da tenere presente è che odio il tonno. Quando verrà l’inverno nucleare, non saranno il plutonio o l’uranio a farmi venire le bolle agli occhi, ma l’effluvio tossico del tonno sott’olio, elevato all’ennesima potenza e portato fino alle sfere celesti dalle bombe atomiche che gaseranno le nostre città.

Comunque, dopo tre sorsi pensavo che avrei vomitato. Non l’ho fatto, ma ho avuto dei conati, pianto un po’, e sputato per terra. Nemmeno il mio cane ha avuto il coraggio di leccarlo. Faceva davvero schifo.

Il paradosso del triptofano è che l’MDMA blocca l’enzima che lo converte in 5-HTP. Quindi l’intera teoria non ha alcun senso. Ma—e qui sta l’inghippo—dopo averlo bevuto ero distrutto. Mi ha come dato un pugno in testa. Nell’istante in cui la fotografa se n’è andata, sono andato a letto, ho cercato “si può andare in overdose da triptofano” e sono caduto in un sonno senza sogni prima ancora di riuscire a leggere la risposta. Mi sono alzato dieci ore dopo, sentendomi lucidissimo, perfetto.

Voto: Otto su dieci. Ma forse è stata una coincidenza.

TERZA SETTIMANA: ERBA

Il rapporto tra erba e down non è chiarissimo. Ci sono persone per cui l’erba è assolutamente necessaria per attraversare i momenti più oscuri. Ma—considerando la cosa puramente con occhio scientifico—è una delle cose peggiori che puoi fare, perché inibisce il sonno. Inficia la capacità di entrare nella fase di sonno profondo, che è necessaria al corpo per riprendersi.



Comunque, c’è anche la scuola di pensiero secondo cui l’erba serve a rilassarsi, non interferisce con il lavoro o la vita, e ti aiuta ad addormentarti—e quindi rientrare in una routine che, almeno superficialmente, somiglia alla normalità—e quindi perché non provare?

Quanto ero triste, dopo? Una cosa che ho notato il lunedì era che mi tremava una palpebra destra e questo—sì, sono ipocondriaco—non è mai un segno di buona salute. Comunque, ho smesso di fumare erba otto anni fa, ma l’hashish che mi hanno dato non era male—e mi ha aiutato a dormire, anche se il giorno dopo avevo il cervello annebbiato. Ah, e mi ha reso ancora più paranoico sul mio tic all’occhio.

Voto: Sette su dieci.

QUARTA SETTIMANA: CANI

Avevo messo in pratica tre delle cure più consigliate per l’hangover, me ne mancava una: il sesso o la masturbazione. Sono single, quindi—anche se non penso che comunque i miei genitori si gonfieranno d’orgoglio a leggere questo articolo—non ho intenzione di peggiorare ulteriormente la mia posizione scrivendo un peana sugli effetti benefici della masturbazione.



Ho quindi deciso di circondarmi di cani. Avevo letto della dog therapy—l’idea che circondarti di cani possa migliorarti l’umore—e pensavo che mi avrebbe fatto bene in questo lunedì mattina.

La mia amica Lizzy fa la dog-sitter, ed è passata a prendermi a casa prima ancora che potessi farmi una doccia post-festival, con quattro cani alle calcagna.



La mia idea, giuro, era di andare, riempirmi i polmoni di aria fresca, giocare un po’ con i cani, e andarmene dal parco di ottimo umore. Tutto qui. Niente di scientifico. Ma poi siamo arrivati a questo stagno che pomposamente viene chiamato laghetto, e i cani hanno cominciato a correre in acqua. Non so esattamente come sia successo—forse avevo solo accumulato follia durante quelle quattro settimane di eccessi, forse era il clima mite, forse la pressione di avere qualche foto bella con cani, assolutamente necessaria per un articolo un po’ catchy—ma ecco cosa è successo:

E anche:

E ancora:

Quanto ero triste, dopo? Guardate la foto qui sopra: ho la faccia di un uomo triste? Mi sento benedetto. Benedetto e lucido. Mentre questi cani e io ci trascinavamo fuori dal fango, mi sentivo meglio di quanto mi fossi sentito in un mese intero.

Voto: Dieci su dieci. Non voglio mentire, quella settimana ero stanco, ma onestamente ho lavorato 12 ore al giorno, non sono mai scoppiato in lacrime, e non mi hanno licenziato.

C’è una morale? Primo consiglio che mi sento di dare: non strafatevi a quattro festival di fila, per quattro settimane di fila. È dispendioso, e finirete per sembrare Tom Hanks in Castaway. E soprattutto è una gran merda per il cervello, soprattutto se siete ansiosi o avete altri problemi di salute mentale.

La seconda cosa—e l’arma vincente contro gli hangover da fine festival—è di non strafarvi costantemente, tutti i giorni. A ogni festival, l’ultima sera io mi sono limitato per rendere meno drammatico il ritorno a casa. E poi, non fate gli stupidi durante il festival. Mangiate spesso e bevete molta acqua, e se volete drogarvi, fatelo in modo intelligente, limitando i danni.

Nei giorni successivi, cercate di essere positivi e fate tutto il necessario per rimanerlo. Tranne mettere il tonno in un frullato. Quello, non fatelo mai.

Grazie a Guy Jones di Reagent Tests UK per i consigli scientifici e l’attenzione alla mia salute.

Segui David Hillier su Twitter.