Foto dei primi punk di Amsterdam

Punk dell’Olanda settentrionale a una festa di uno squat su Spuistraat ad Amsterdam, il 30 aprile 1986.

Il punk è arrivato ad Amsterdam intorno al 1977. L’epicentro della prima ondata punk era il No Fun, negozio di dischi fondato da Hansje Joustra. Hansje aveva visitato il CBGB a New York ed era tornato ad Amsterdam convinto che il punk sarebbe diventato una cosa seria. Decise che il suo negozio di dischi doveva esserne il cuore, così fondò le prime etichette punk di Amsterdam: Plurex e No Fun.

I primi gruppi punk olandesi (Tits, The Helmets, Meccano Ltd., Mollesters e Subway) firmarono tutti con queste etichette, e fu così che nacque il movimento. Era prima che “punk” volesse dire creste e spille. Una giacca di pelle era già abbastanza punk all’epoca.

Videos by VICE

La prima ondata non durò molto: molte band cambiarono presto sonorità virando verso il post punk o la new wave, e Plurex e No Fun iniziarono a pubblicare roba più sperimentale. La No Fun cambiò nome in Torso.

Le foto qui sotto vengono dall’archivio di Martijn de Jonge—uno dei fotografi che ha partecipato alla recente mostra per celebrare No Fun, Plurex e Torso. Alcune sono state scattate durante la prima ondata, altre durante il periodo successivo quando i punk avevano iniziato a portare creste, spillette e borchie per distinguersi.

Segui la nuova pagina Facebook di VICE Italia:

Altri partecipanti alla festa dello squat di Spuistraat, Amsterdam, 30 aprile 1986.

Punk felici al Paradiso, 1978.

A sinistra: il leader degli Storch il 30 aprile 1979 al festival Fuck the Queen di fronte al NoName, coffee shop punk di Amsterdam. A destra: Liesbeth al festival.

A sinistra: Jacki, bassista del gruppo Speedtwins al Paradiso nel 1978. A destra: Nicole sottopalco al Paradiso nel 1978.

Altri punk dal nord dell’Olanda, inclusa la cantante delle Zweetkutten (‘Puttane sudate’) in uno squat di Amsterdam, 30 aprile 1986.

Un ragazzo con un cappello nazista al Fuck the Queen Festival del 1979, per strada di fronte al NoName.

La fanzine punk ‘Attack’ è stata fondata prima che esistesse anche un solo gruppo punk di cui scrivere.