‘Horizon Zero Dawn’ crea il mondo post-apocalittico dei vostri sogni

Il tema apocalittico ha sempre giocato un ruolo importante nei generi fantasy e fantascientifico, ma la marea di fantasticherie da armageddon spuntate nel Ventunesimo secolo è tutta un’altra faccenda. Ci siamo talmente abituati a prevedere il collasso della civiltà umana che un discreto numero di persone si stanno effettivamente organizzando per l’eventualità che possa davvero accadere (vedere alla voce: prepper), e con l’orologio dell’Apocalisse sempre più vicino alla mezzanotte, potrebbero non avere tutti i torti.

Forse è per questo che Horizon Zero Dawn, il nuovo gioco di avventura open world di Guerrilla Games, appare come una boccata d’aria fresca in questo mercato intasato di immaginari catastrofici. Previsto per il lancio su PS4 il 28 febbraio, il gioco è ambientato su una Terra “post-post apocalittica,” come spiegano i suoi creatori, e segue le avventure di una giovane cacciatrice di nome Aloy, mentre va alla ricerca delle proprie origini in una società matriarcale dedita alla caccia e al raccolto. Si intravedono le vestigia di una società tecnologica precedente alla storia principale, presumibilmente di millenni, nelle rovine di massicci progetti infrastrutturali, sepolti e dimenticati, o di pezzi di tubature sparpagliati come ragni tra le cime delle montagne.

Per non parlare poi delle orde di robot creati a immagine e somiglianza dei dinosauri carnivori lasciati in eredità da un mondo e un tempo pre-apocalisse. In realtà non sono tutti esplicitamente fatti a forma di dinosauro — anzi, possiamo dire che la biodiversità robotica sia incredibile in questo mondo — il gioco fa decisamente leva sulle nascenti ossessioni paleontologiche con grande effetto. Ci sono molti robot strani, dotati di una considerevole inventiva nelle modalità in cui uccidono e sono uccisi o, perché no, domati e cavalcati.

Horizon Zero Dawn non è l’unico gioco a sovrapporre un mondo di fantasie bucoliche con gli spettri dell’intelligenza artificiale provenienti da un’antica cultura imperniata sulla tecnologia (come dimenticare i cari Dwemer). Ma il gioco introduce concetti e visioni originali, accostando la ricca storia del mondo di Aloy, che sembra basato vagamente sulle società pagane dell’età del ferro, con un immaginario futuristico di macchine che lei deve cacciare e uccidere.

Lasciando da parte l’inferno arido e polveroso di un mondo dove un disastro nucleare è ancora ricordo recente, il team di Guerrilla ha costruito un paesaggio naturale che si è quasi del tutto ripreso dalle pretese ed esigenze della sovrappopolazione umana. Mi ha ricordato in un certo senso la straordinaria ripresa della biodiversità animale osservata nelle zone di Chernobyl dopo che la sua popolazione è stata costretta a evacuare completamente 30 anni fa. L’inquinamento delle radiazioni provocato dalla fusione della centrale è risultato meno dannoso per l’ambiente sul lungo periodo di quanto non sia per la nostra specie. Horizon Zero Dawn gioca con questi stessi temi, introducendo una cultura dai rimandi indigeni che enfatizza la coesistenza con la natura e mette in guardia contro l’eredità lasciata dalle macchine.

A dirla tutta, c’è un filone eco-femminista molto interessante in Horizon Zero Dawn. La prima tribù che incontri giocando sono i Nora, che sono guidati da un consiglio matriarcale e adorano la dea Madre della fertilità. I loro villaggi hanno nomi legati alla maternità come Mother’s Cradle o Mother’s Heart (nonostante questo focus femminile, gli uomini non sembrano subire alcun tipo di discriminazione nelle tribù di Nora, sono solo esclusi dalle posizioni di potere più alte.)

L’interazione con i dinosauri-macchina è considerata tabù per i Nora, cosa che sottolinea l’idea eco-femminista per cui la soggiogazione delle donne ad opera delle norme patriarcali e la distruzione della natura per mano dello sviluppo tecnologico siano collegate tra loro. È come se la profezia di Ellie Sattler in Jurassic Park fosse diventata vera: l’uomo crea i dinosauri, i dinosauri mangiano l’uomo, la donna eredita la Terra. In questo caso, l’unica differenza è che i dinosauri sono completamente robotici, anziché essere il frutto di strani ibridi di rana.

In relazione a tutto questo, la missione principale del gioco ha senza dubbio un sottotesto materno: Aloy è un’emarginata della tribù di Nora, uno status che la spinge a cercare la propria vera madre, grazie all’aiuto del proprio padre adottivo, che le insegna ad abbattere dino-macchine come una vera professionista. Dai primi momenti di Horizon Zero Dawn, la maternità è posta su un piedistallo tanto personale quando culturale, e dipinta come qualcosa di contrapposto alla tecnologia.

Devo ammettere di non avere idea di come finisca la storia del gioco, dato che ci ho investito solo circa sette ore del mio tempo (a detta dei creatori, ci vogliono circa 30 ore di gioco per un completare la storia principale). Come capita spesso nei giochi open world, sono stata distratta immediatamente dalla missione principale a vantaggio dei compiti minori assegnati dal circo continuo di personaggi senza speranza che abitano questo mondo. Ci casco sempre, tutte le volte.

Detto ciò, sono riuscita a cogliere svariati indizi relativi al vero ruolo che Aloy gioca nel mondo in cui si muove, e a cosa potrebbe succedere. All’inizio, trova un chip indossabile di un vecchio prodotto tecnologico che le conferisce poteri simili alla modalità detective di Batman — sensi potenziati e abilità di inseguimento, per esempio. Questo, combinato con il fatto che il suo nome sembra un gioco di parole con il termine “alloy” [“lega, mescolanza,” ndt], fa pensare che il suo destino sia quello di formare un ponte tra la visione eco-femminista del mondo del futuro e la civiltà tecno-metropolitana del passato. Figata.

Il gioco sembra impiegare il concetto di apocalissi come parte naturale dell’esperienza umana sulla Terra, e lascia intendere che un mondo senza la maggior parte degli esseri umani potrebbe finalmente guarire e tornare a prosperare, in qualche modo. Il concetto di sopravvivenza è assolutamente parte della storia, ma non è declinato secondo la stessa atmosfera feroce e competitiva che altre storie post-apocalittiche usano per costruire tensione e dramma. Horizon Zero Dawn ha qualcosa di nuovo da dire sulla Terra post giorno del giudizio, che non è poco in un mercato pieno zeppo di apocalissi che sembrano ogni giorno un passo più vicine alla realtà.

Poi, dinosauri robot. Che altro volete di più?