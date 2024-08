Hot dog al tartufo

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Totale: 1 ora

Ingredienti

1 cucchiaio di senape

1 cucchiaio di dragoncello essiccato

1 cucchiaio di dragoncello fresco, sminuzzato

1 ½ cucchiaio di sale al sedano

1 ½ cucchiaino di origano secco

1 ½ cucchiaino di semi al finocchio

1 ½ cucchiaino di aglio in polvere

1 ½ cucchiaino di sale

1 ½ cucchiaino di cipolla in polvere

8 petti di pollo

115 g di burro non salato

3 cipolle bionde grandi, finemente affettate

1 ½ cucchiaio di salsa di soia dolce

1 cucchiaino di zucchero

2 rametti di timo fresco

sale e pepe nero macinato fresco

Per la maionese al tartufo:

125 g di maionese

1 cucchiaio di pasta di tartufo nero

Cornflakes macinati

80 g di farina di mais

80 g di farina di riso

65 g di farina di frumento

olio di semi

4 panini da hot dog

Parmigiano Reggiano grattugiato

Cipollotti sminuzzati

Pepe nero macinato fresco

Procedimento

1. Marina il pollo: in una ciotola di media grandezza mescola senape, dragoncello essiccato e fresco, sale al sedano, origano, finocchio polvere d’aglio, sale e polvere di cipolla. Aggiungi il pollo e mescola per coprirlo bene. Copri il tutto e metti in frigo per almeno 30 minuti.

2. Prepara la maionese: in una piccola ciotola mescola insieme maionese e pasta di tartufo. Metti in frigorifero finché non sei pronto a usarla.

3. Prepara le cipolle caramellate: sciogli il burro in una padella grande. Aggiungi cipolla, salsa di soia, zucchero, timo, sale, pepe e cuoci, mescolando di tanto in tanto, finché non diventano marrone dorato e leggermente appiccicoso, circa 50 minuti. Metti da parte finché non è pronto per essere utilizzato.

4. Scalda 7 cm di olio in una padella grande finché un termometro non raggiunge i 175 °C. Metti i cornflakes in una ciotola e le farine di mais, riso e frumento in un’altra. Rotola il pollo prima nella ciotola delle farine, poi in quella dei cornflakes, premendoli bene. Lavorando a gruppi, cuoci il pollo finché non diventa dorato e croccante, circa 4 minuti. Trasferisci su un vassoio ricoperto di carta da forno.

5. Per assemblare l’hot dog, scalda i panini in forno. Metti un po’ di cipolle nel panino e finisci con un paio di pezzi di pollo. Finisci con la maionese al tartufo, il Parmigiano grattugiato e i cipollotti. Macina un po’ di pepe nero e servi.

