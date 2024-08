Huaraches con Uova (frittelle di mais)

Porzioni: 2-4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

Per gli huaraches:



Videos by VICE

130 g di farina di mais

75 g di farina di frumento

sale

100 g di fagioli neri rifritti

Per servire:



lattuga affettata

formaggio grattugiato

panna acida

4 uova grandi

salsa piccante

Procedimento

1. In una ciotola mescola entrambe le farine con un pizzico di sale. Verda lentamente 250 ml di acqua calda e sbatti finché non si è formato un impasto morbido e leggermente elastico. Dividi in 4 palline.

2. Usando un mattarello, stendi ogni pallina. Metti un cucchiaio di fagioli neri nel centro e ripiega l’impasto per il lato lungo. Stendi e pressa ancora l’impasto. Gli huaraches dovrebbero essere sottili e della forma di un grande ovale.

3. Scalda una padella grande a fuoco medio-alto. Lavorando con 1 o 2 huaraches alla volta, cuoci, girando una volta, finché non diventano dorati e croccanti, da 2 a 3 minuti. Togli dal fuoco e trasferisci su un piatto. Spalma altri fagioli fritti in cima e spolvera con lattuga, panna acida e formaggio.

. Working with 1 or 2 huaraches at a time, cook, flipping once, until golden and crunchy, about 2 to 3 minutes. Remove from the heat and transfer to a plate. Spread more refried beans over the top and sprinkle with shredded lettuce, some sour cream, and cheese.

4. Nel frattempo scalda un po’ d’olio, o di burro, in una padella, e riduci la fiamma a media, poi rompici dentro le uova. Friggile finché i bianchi si sono solidificati ma il tuorlo è ancora liquido, circa 3 minuti. Metti un uovo sulla cima di ogni huarache, servi con la salsa piccante, e goditeli!

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.