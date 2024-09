HYPERLAND è l’esperienza VR dove i suoni dei Niagara generano paesaggi metafisici

HYPERLAND è il luogo ideale dove una serie di paesaggi metafisici e casuali in continua mutazione prendono vita dai suoni del trio elettronico torinese Niagara, formato da Gabriele Ottino, Davide Tomat e Paolo Scappazzoni. Un’esperienza in realtà virtuale audioreattiva, multischermo e multiutente — realizzata in collaborazione con Stefano Maccarelli — di cui vi presentiamo il teaser in esclusiva per Creators.

Audioreattiva perché i paesaggi che vediamo dipendono da una serie di parametri derivati dall’analisi audio e MIDI dello show live, multischermo e multiutente perché può essere fruita sullo schermo posto sul palco o dal proprio smartphone, in modalità panorama o VR con cardboard, e su headeset VR. Il suono dei Niagara determina quindi in tempo reale la forma, i colori, la conformazione montuosa e marina delle grafiche, e gli spettatori vengono immersi nei mondi surreali di Hyperocean.

“Per i Niagara creare questa realtà virtuale è stata una necessità,” ha spiegato Davide Tomat a Creators. “L’acqua rappresenta un ritorno alle origini, un modo per tornare a noi stessi. Nel periodo in cui abbiamo scritto l’album ci siamo costruiti intorno un mondo tutto nostro, fatto di acqua appunto. Volevamo renderlo reale. Ci piaceva l’idea di permettere alle persone di immergersi, oltre che nella nostra musica, anche nel nostro universo,” ha continuato.

“Tutto ciò che c’è in HYPERLAND viene generato in tempo reale,” ha aggiunto Stefano Maccarelli, che ne ha curato la realizzazione. “Grazie a parametri derivati dall’analisi dei suoni live, gli algoritmi generano e modificano il terreno ed il movimento dell’acqua. Il sistema lavora in tempo reale anche sugli smartphone, creando dei paesaggi simili ma imprevedibili. Su una traccia in particolare la creazione dei paesaggi viene randomizzata, creando paesaggi diversi per ogni schermo.”



Hyperland e Foabs — un progetto di videoarte in VR di Stefano Maccarelli — verranno testati e presentati il 23 marzo presso le stanze della Casa del Pingone, a Torino.