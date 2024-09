Fatti un giro sulle giostre con Enzo Dong, i 2nd Roof e R1

Lo sapete cosa mancava alla vostra estate (a parte il caldo, il sole e tutte quelle cose tipiche dell’estate)? Questo remix di “Italia Uno” di Enzo Dong che i 2nd Roof hanno prodotto insieme ad R1, un producer di Los Angeles che in passato ha collaborato con Fredo Santana e Chief Keef, ma che adesso si è dato al pop (e alle hit riempipista).

Non ho molto altro da raccontarvi, ma vi dirò le due cose che ho imparato da questa premierona. La prima è che quando ricevi una telefonata da Pietro 2nd Roof alle 22 di sera, di solito è meglio rispondere e la seconda è che non esiste una serata di giugno abbastanza fredda e melanconica da non essere trasformata in oro da un beat sufficientemente potente.

