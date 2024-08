I 30 partner sessuali più deludenti d’Italia

Nel corso della mia vita ho imparato soltanto due cose sul sesso. La prima è che non c’è un modo giusto o sbagliato per farlo e la seconda è che, quando si parla di sesso, aspettative e realtà raramente si incontrano. Il fatto è che entrano in gioco troppe variabili, e solitamente anche un’altra persona—o più persone. E indovinate un po’? Quella persona può essere una persona orribile.

Qui ne abbiamo elencate 30 sotto i 35 anni, le peggiori di tutte. Gran parte di loro sono persone che ho conosciuto direttamente, altre sono persone di cui ho sentito parlare e le rimanenti sono io.



—



Daniel, 29 anni, vive a casa dei suoi e può fare sesso solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14.00 alle 17.30, in quella finestra compresa tra il corso di inglese della madre e il ritorno da scuola della sorella.

Videos by VICE

Manuel, 27 anni, non riesce a scopare con la porta chiusa perché “altrimenti i gatti non possono rientrare in camera.”



Caterina, 35 anni, cerca solo ragazzi più giovani e mentre lo fanno dice “Cristo, quanto sei piccolo.”



Giacomo, 35 anni, dice di andare a letto solo con ragazzi più giovani ma loro non vanno a letto con lui.

Luca, 22 anni, su Whatsapp ha la foto di Rocky Balboa.



Paolo, 27 anni, prima di farlo tira fuori il suo calzino raccogli sperma da sotto il letto.



Maura, 33 anni, accende l’incenso quando entri camera.

Cecilia, 34 anni e Nicola, 30, hanno pianificato per mesi una cosa a tre. Si sono lasciati in macchina, mentre andavano a casa della ragazza con cui sarebbe dovuto succedere.



Andrea, 28 anni, è ben consapevole di avere un pene più grande della media e ogni volta che si trova nudo davanti a qualcuno dice, “Eh, lo so, lo so.”

Cristina, 23 anni, credeva fosse squirting, invece era pipì.



Mattia, 25 anni, ha inventato una tecnica tutta sua per il sesso orale. La chiama “la turbina” e lui si fa chiamare turbinator.

Marco, 35 anni, si è preso un gatto trovatello e lo mette in ogni storia di Instagram nella speranza di scopare.

Lucia, 30 anni, dopo conversazioni fittissime su Instagram finisce a casa di Marco e scopano, ma lei era lì per il gatto.

Giovanna, 19 anni, la sua prima sega è stata anche la prima volta in cui ha fatto saltare un frenulo.

Mirko, 27 anni, crede che le MST non lo riguardino.

Martina, 23 anni, si è dimenticata di tagliarsi le unghie prima del suo appuntamento con Serena.



Giulio, 35 anni, prima di farlo mette “Sex” dei Negrita e si prepara due sigarette da fumare dopo l’amplesso perché “se non fumi dopo aver fatto sesso è come se non l’avessi fatto davvero.”



Claudia, 29 anni, pensa che le salviettine struccanti siano un’ottima alternativa al bidet.

Marco, 25 anni, quando vuole cambiare posizione per non venire urla “cambio” e alza la mano destra. L’ha visto anni prima in un porno intitolato Oh-oh-olympics [una parodia porno dei Giochi Olimpici di Londra del 2012], e l’ha trovato un metodo estremamente efficace.

Elia, 20 anni, quando porta una ragazza a casa lo fa sul letto del coinquilino perché ha paura che poi la sua fidanzata senta l’odore.

Francesco, 26 anni, ride ancora alle battute sul Rusty Trombone.

Enrica, 31 anni, è su Tinder per “un esperimento sociale.”

Mattia, 23 anni, il modo corretto di indossare i preservativi gli è venuto in sogno.

Mary, 28 anni, ha promesso alla sua ragazza che avrebbe disinstallato Tinder. La sua ragazza non lo sa, ma Mary l’ha re-installato sul telefono della madre per usarlo quando torna a casa nel weekend.

Laura, 29 anni, e Mark, 27, sono in una coppia aperta da quattro anni. Da due non fanno più sesso e si masturbano stesi sul letto mano nella mano, ognuno pensando agli altri rapporti sessuali che hanno.



Lorenzo, 19 anni, ha cercato di far fischiare la vagina di una ragazza soffiandoci dentro.

Petra, 22 anni, si è addormentata mentre lo stava facendo.

Samuele, 34 anni, sta lavorando a una zine con le peggiori pickup line di Grindr. Metà di quelle che ha raccolto sono sue.



Giovanna, 27 anni, pulisce il vibratore lasciandolo a bagno nel bidet della casa che condivide con altre quattro persone.

Giuseppe, 25 anni, prima delle partite importanti della Juve si astiene dal sesso per una settimana.