I 30 profili Instagram più deludenti d’Italia

Pochi giorni fa ho iniziato a leggere il saggio Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità di Yuval Noah Harari, che—per farla breve—racconta di come in 70mila anni l’homo sapiens sia passato da essere un animale insignificante che badava ai suoi bisogni in qualche angolo ombreggiato dell’Africa al protagonista della distruzione dell’ecosistema in cui viviamo.

Dove andremo a finire non lo possiamo sapere, e forse è meglio così. Quello che però sappiamo è che oggi una fetta di questa specie passa il proprio tempo su Instagram che, nel frattempo, ci ha dato la possibilità di riprenderci quotidianamente in quello che facciamo, di guardare quello che fanno i nostri amici e ci ha regalato termini come “instagrammare” o “diecikappare”.

Videos by VICE

Visto che ci tengo particolarmente a lasciare un segno per i posteri nella descrizione di questa generazione, ho pensato di compilare le trenta tipologie di persone più deludenti su Instagram.

Luigi, 23 anni, ha un profilo Instagram in cui quotidianamente pubblica una foto stock a cui allega dei piccoli racconti toccanti seguiti dall’hashtag #instapoet.

Agnese, 19 anni, il suo rapporto tra follower e seguiti deve essere categoricamente 3 a 1.

Marco, 55 anni, vive da solo in una grande casa e sua figlia Carla gli ha aperto un profilo Instagram convincendolo fosse un buon passatempo. Ora Marco parla in DM con persone che gli mandano l’Iban.

Carla, 27 anni, ha fatto aprire Instagram a suo padre solo per avere un follower in più. Poi l’ha bloccato.

Greta, 24 anni, non ha ancora capito che tutti quegli account con nomi lunghissimi che le scrivono “cool shot!”, “wow”, “Nice feed!” sotto i suoi selfie sono spam, e risponde a ognuno di loro.





Simona, 30 anni, qualche mese fa si è comprata una macchinetta analogica in un mercatino dell’usato. Da quel giorno ha cominciato a fare foto in bianco e nero, non sa bene cosa sia un esposimetro ma crede che Instagram abbia “rovinato l’arte della fotografia.” Però le sue foto le posta lo stesso.

Leonardo, 25 anni, non ha nessuna foto caricata su Instagram ma guarda le storie di tutti per “monitorare la società.”

Roberto, 19 anni, #wanderlust, #beautiful, #nofilter, #instagood, #instalife, #instatravel, #instacool, #bestoftheday, #follow4follow, #like4like, #followme, #milan, #tokyo, #paris, #newyork, #vascocam (sic).

Lucia, 32 anni, ha pagato un fotografo per una foto “del tutto naturale”, simmetrica e illuminata di se stessa insieme a Robi, il figlio neonato, per il quale ha già aperto un account che gli consegnerà al compimento del 15esimo anno.

Camilla, 22 anni, ha aperto un profilo Instagram in cui posta solo foto del proprio bassotto (@sausage_the_sausage_dog). A nessuno frega un cazzo del cane ma lei è convinta che sia un’idea originale per cui vale la pena continuare.

Paolo, 24 anni, carica solo storie quando è sbronzo con gli amici che urlano cose indecifrabili alla telecamera e ancora pensa davvero che continuare a cambiare casa ogni due mesi sia un buon modo per non farsi arrivare le multe.

Virginia, 20 anni, a Natale del 2017 si è fatta regalare 5000 follower su Instagram con una parte della quattordicesima della madre segretaria.

Giorgio, 36 anni, ogni tanto confonde Instagram con Tinder.

Laura, 31 anni, nella sua bio si definisce “traveler” e ha la bandiera di ogni paese in cui è stata. In fondo alle bandiere aleggia la frase “never stop dreaming.”

Michele, 20 anni, ha scoperto solo dopo mesi che Instagram inviava una notifica se qualcuno faceva uno screen a una storia. Adesso ancora non sa che questa funzione non esiste più.

Greta, 28 anni, ha caricato una storia boomerang di tre persone che saltano su una spiaggia.

Carlo, 23 anni, ogni giorno alle 18 va in palestra, posiziona il telefono in terra e si riprende mentre fa degli squat. #nopainnogain

Rossana, 26 anni, Martina 29, Grazia, 29, sono in vacanza a Berlino e si sono fatte delle foto davanti alla East Side Gallery. Le loro storie vanno da Rossana che fa foto a Martina e Grazia a selfie con uno stick fino a storie in ostello mentre Martina russa. Ogni tanto una riposta la storia dell’altra e il tutto sembra il sequel di Inception.

Sergio, 28 anni, veneto indipendentista. Fa solo stories unboxing di cartelle di Equitalia.

Bianca, 23 anni, ha un cavallo di nome Billy Gray e voi sapete cosa fanno le persone che hanno i cavalli? Ecco, ve lo dico io cosa fanno le persone che hanno un cavallo: le persone che hanno un cavallo vivono per il loro cavallo. Di seguito un po’ di didascalie delle foto di Bianca: Billy Gray che mangia il suo piattone quotidiano di avena e fieno :))) Passeggiata al tramonto con Billy Gray <3 “Nel montare un cavallo, noi prendiamo in prestito la libertà.” Sai esattamente quando sono felice, quando mi sento a mio agio e quando mi sento sicura: Billy Gray sei il mio migliore amico.

Sergio, 28 anni, quasi tutte le sue storie sono del suo giradischi su cui butta dischi come “Music Has the Right to Children” dei Boards of Canada. È single da sette anni.

Rita, 30 anni, ogni due settimane si prende 45 minuti per controllare chi, tra le persone che segue, non la segue ancora. Per ognuna di queste toglie il follow e lo rimette sperando che la notifica si traduca in un follow back. Gliel’ha consigliato un’amica che lavora in agenzia.

Valentina, 33 anni, è l’amica di Rita. Usa così tanti filtri che imbattersi nella sua foto di un tramonto sul feed potrebbe bruciarti le cornee.

Simone, 24 anni, ha creato un profilo finto per continuare a guardare le storie della sua ex.

Paolo, 21 anni, gestisce uno di quegli account di video rubati in giro basati unicamente su anteprime di persone che fanno cose pazzesche o pericolosissime che poi nel video non si vedono.

Marta, 25 anni, posta foto fatte in obliquo o della sua faccia riflessa nello specchietto retrovisore della macchina e se non riceve un like nel primo minuto le cancella per poi ripostarle tre giorni dopo.

Paola, 32 anni, ancora pubblica foto dei piatti che ordina al ristorante aggiungendo l’hashtag #umiltà.

Leonardo, 18 anni, ha creato un profilo in cui prende in giro gli influencer di turno imitandoli nelle storie. Il suo sogno: diventare un influencer.

Se hai altro da aggiungere, segui Leon su Instagram e comunicaglielo.