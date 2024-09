Dal licenziamento del capo dell’FBI James Comey in poi, si è cominciato a parlare insistentemente di come rimuovere Donald Trump dalla Casa Bianca. E negli ultimi giorni, il fatto che abbia rivelato informazioni riservate sull’Isis in Siria al ministro degli Esteri russo ha contribuito a far diventare la cosa il vero tema politico del momento, negli USA e non.

Per quanto possa suonare auspicabile—o quanto meno fattibile—per molta parte dell’opinione pubblica internazionale, però, porre fine all’avventura di Trump al governo degli Stati Uniti non è una cosa molto semplice a livello procedurale.

Videos by VICE

Continua a leggere su VICE News – I 4 motivi per cui la presidenza Trump potrebbe finire prima del tempo