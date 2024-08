I due fratelli tedeschi all’ergastolo in Grecia per colpa della cannabis

Il carcere di massima sicurezza della città greca di Patrasso è noto per essere molto duro. In alcuni casi una cella da cinque metri quadri ospita anche otto prigionieri. Ora in questo carcere sono chiusi due fratelli tedeschi di 34 e 42 anni, recentemente condannati all’ergastolo e a pagare una multa da 100mila euro ciascuno per detenzione ai fini di spaccio.



Settimana scorsa li ho contattati attraverso i loro avvocati per chiedere informazioni sul processo e la detenzione per un crimine che, se commesso in Germania, gli sarebbe costato pochi anni di carcere.

Intorno a mezzogiorno del 14 ottobre 2017 le forze dell’ordine hanno fatto un raid nell’appartamento dei fratelli e in una cascina nei pressi della città greca di Kavala. Dietro a una tenda di plastica, i poliziotti hanno trovato un magazzino d’erba. In un’altra stanza la marijuana stava essiccando su alcune reti. In tutto sono stati sequestrati quasi 100 chili di erba non ancora lavorata e un chilo di inflorescenze.

Ai margini della cascina, protette da un campo di grano, la polizia ha scoperto 80 piante di cannabis e un sistema d’irrigazione professionale. I fratelli sono stati processati per spaccio anche se, al momento, sostengono di essere stati arrestati per possesso.

Il ministero degli esteri tedesco ha fatto sapere di essere al corrente del caso e che i fratelli sono seguiti anche dal consolato tedesco, ma non ha voluto fornire ulteriori informazioni su in cosa consista, in pratica, questo aiuto.

La cannabis era messa a essiccare.

I fratelli sostengono di non aver avuto un processo giusto, e stanno ancora aspettando una copia del verdetto. “Il processo è stato un po’ strano,” mi ha detto il 42enne. Dato che non parlano greco, ai due sarebbe dovuto essere fornito un interprete per tutta la durata del processo, secondo il regolamento europeo. Invece, il giudice continuava a interrompere il traduttore e lo costringeva a omettere larga parte di quello che stava succedendo. “Non riuscivamo a seguire,” ha detto il maggiore.





Alla fine, non c’è stato molto da seguire: il processo è durato solo 20 minuti—molti dei quali sono stati spesi per urlare contro l’avvocato difensore fornito d’ufficio ai due, dicono i fratelli. Prima che potessero capire cosa stava succedendo, i tre giudici si sono ritirati per deliberare.

Alcune delle piante di cannabis coltivate sulla proprietà dei due fratelli.

I giudici hanno discusso altri quattro casi quel giorno, e in tutto per le delibere ci sono voluti 15 minuti. “Fanno tre minuti per caso. E sono bastati per farci passare la vita in carcere e pagare 100mila euro,” ha aggiunto il fratello maggiore. Il verdetto non gli è stato tradotto.

Solo qualche giorno fa gli è stata mandata una traduzione parziale, e hanno scoperto l’entità della pena.

Le condizioni reali del processo sono difficili da verificare senza la trascrizione completa. In ogni caso, è chiaro che questi uomini siano davanti a una sentenza molto diversa da quella che avrebbero avuto in Germania. Per prima cosa in Germania è illegale che un solo avvocato rappresenti due imputati, dice Ulrich Kerner, penalista berlinese che ha preso in carico l’appello. Kernel e i suoi colleghi stanno lavorando per contrastare tutte le possibili giustificazioni che il tribunale greco potrebbe dare alla dura sentenza.

Ho chiesto a Kerner perché pensa che la pena sia stata così severa. “È perché sono stati riconosciuti colpevoli di detenzione ai fini di spaccio di una quantità di prodotto il cui valore secondo la corte superava i 75mila euro,” mi spiega. Nel breve sommario della sentenza scritto dal giudice, il verdetto dice che “hanno coordinato e commerciato in stupefacenti, di cui sono responsabili per coltivazione e possesso […] con un valore di mercato di oltre 75mila euro.” Nel 2015, una nuova legge della corte suprema greca ha reso possibile comminare l’ergastolo se i profitti di spaccio eccedono i 75mila euro.

Il problema qui è che il tribunale greco ancora deve spiegare come ha valutato il prodotto. Questa assenza di specificità lascia ampio spazio ai giudici, e potrebbe anche spiegare perché il documento non delinei né il numero delle piante confiscate né il loro contenuto di THC—due componenti di vitale importanza se il caso fosse stato discusso in Germania, dove la polizia avrebbe fatto seccare le piante e stabilito il loro esatto valore di mercato in laboratorio.

In patria, se gli uomini fossero stati parti di un gruppo criminale o fossero stati armati, “avrebbero preso dai tre agli otto anni,” secondo Kerner. Ma i documenti processuali non riportano prove a riguardo. Quindi, al massimo, sarebbero finiti dentro per spaccio, ma anche allora sarebbero servite prove che la loro intenzione era quella e che volevano trarre profitto dalle vendite.

Secondo l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, la Grecia è uno dei 12 paesi europei a comminare ergastoli per reati legati alla droga. E la sentenza minima per spaccio greca, otto anni, è la più alta d’Europa. L’unico altro paese membro che può spedirti in prigione per sempre perché hai tratto “significativo guadagno economico” dal traffico di droga è l’Estonia.

I due fratelli e i loro avvocati stanno ancora aspettando di ricevere il verdetto intero. “È difficile dire quanto ci vorrà,” dice Kerner.

“Quando finisci nel braccio della giustizia, qui, ci possono volere anche sei o sette anni per andare al processo d’appello,” mi ha detto il fratello maggiore. “Ti danno una data, ma poi ogni anno la spostano.” Ed è solo una volta che è stata decretata anche la sentenza d’appello che un imputato può chiedere di scontare la pena nel proprio paese—richiesta sempre possibile tra stato europeo e stato europeo. Se le autorità greche concederanno un trasferimento, comunque, quelle tedesche avranno un nuovo problema: dovranno rendere chiaro cosa pensano del verdetto e se ritengono appropriata una condanna all’ergastolo per possesso di cannabis.

*In osservanza alla legge tedesca, non abbiamo pubblicato i nomi dei due imputati.