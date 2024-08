I giaguari non resistono a questo profumo di Calvin Klein

La famosa fragranza di Calvin Klein, Obsession for Men, viene venduta come un profumo con una ”base muschiata” e, in effetti, quando viene spruzzata sulle foto-trappole, è nota per attirare i giaguari selvaggi. Questa caratteristica è di grande aiuto alla ricerca.

La biologa Allison Devlin, ricercatrice associata di Panthera — un’organizzazione che lavora per tutelare le specie di felini selvatici in tutto il mondo, ha spiegato che ad attirare i grandi felini non sono le ”note di agrumi e spezie esotiche” né ”l’accenno di mistero seducente” del profumo, tanto per citare Sephora. In realtà, è merito di una sostanza che contiene, una versione sintetica del civetone — un derivato del chetone una sostanza prodotta dal zibetto africano, un carnivoro notturno.

”Gli zibetti africani producono il civetone all’interno del feromone che depositano attraverso le ghiandole posizionate vicino al loro retto e si strofinano contro gli alberi per segnare il loro territorio o per attirare i compagni,” ha detto Devlin in un’intervista. ”È questa sostanza gialla molto densa con un profumo molto pungente e persistente,” ha aggiunto. ”Penso che sia quel contenuto ad attirare i felini.”

L’effetto di Obsession for Men su alcuni grandi felini è stata rilevato per la prima volta nel 2003 in CAT NeWS, dove era stato scritto che, nel 1998, una impiegata dello zoo di Dallas ha spruzzato parte del profumo del suo ragazzo in una gabbia di ocelotti per ottenere una sorta di ”arricchimento comportamentale,” secondo le parole della Devlin.

Nel 2005, un gruppo di scienziati dell’organizzazione no-profit Wildlife Conservation Society ha lavorato con i felini dello zoo del Bronx, eseguendo dei test per capire quali profumi invogliavano ghepardi, ocelotti, leopardi delle nevi e tigri dell’Amur, a strofinare la testa contro un oggetto — il tutto per riutilizzarlo le loro scoperte sul campo. (Lo strofinamento altrimenti detto rubbing dei felini è un comportamento naturale, ha spiegato la Devlin, che porta i felini a sfregare le guance contro un profumo per lasciarci sopra il proprio odore.)



I ricercatori hanno scoperto che i ghepardi maschi in cattività trascorrevano in media quasi 15 minuti a contatto con gli oggetti spruzzati con Obsession for Men. Questo risultato è stato poi applicato ai giaguari nel corso di una serie di studi diversi.

Presso lo zoo di Toronto, i guardiani usano vari profumi per lavorare meglio con gli animali, ha scritto via mail Hollie Ross, supervisore dello zoo.

”Alcuni sono naturali come spezie, estratti e sangue, altri sono sintetici, come il profumo. I carnivori tendono soprattutto a reagire ai vari profumi strofinandosi sull’oggetto di cui è impregnato,” ha scritto. ”Per quanto riguarda utilizzare un profumo per mantenere un animale in una certa area, questa non è assolutamente il nostro modo di operare.” L’arricchimento olfattivo è usato, ha spiegato, ”per promuovere e suscitare comportamenti naturali.”

La Devlin mi ha spiegato che l’uso di ”esche profumate” è molto diffuso nello studio della fauna selvatica. ”Poiché i felini di grandi dimensioni sono rari e sfuggenti per natura, utilizziamo una varietà di tecniche non invasive come riprenderli con la macchina fotografica e prelevare dei sample dei loro peli per studiarne le popolazioni,” ha spiegato Devlin in una mail seguente. ”A volte, ad esempio, i ricercatori possono applicare un profumo di richiamo in una foto-trappola, in attesa che il profumo insolito attiri la curiosità del felino e che si soffermi davanti alla trappola.”

Questo periodo di osservazione più lungo offre agli scienziati una maggiore possibilità di identificare i singoli giaguari con i motivi sulle loro pellicce, che sono unici come un’impronta digitale, ha spiegato la Devlin.

Ha anche aggiunto che i giaguari sono attratti da Obsession for Men perché sono curiosi e vogliono segnare il loro territorio aggiungendo il proprio odore attraverso il rubbing.

Ora, dato che il profumo è costoso, gli scienziati hanno trovato il modo di conservarlo il più a lungo possibile. ”Ho visto gente che lo spruzzava su un pezzo di tappeto che poi fissava all’albero o vicino alla foto-trappola,” mi ha detto Devlin, oppure ”spruzzare dei batuffoli di cotone, riporli in un contenitore di pellicola e sistemarli a terra o fissarli all’albero.”

La Devlin ha spiegato che la quantità massima di profumo che ha visto utilizzare era di quattro spray, o fino a 5 ml per ogni foto-trappola. Questo significa circa 4 dollari di spesa per trappola.



Per evitare di spendere l’intero budget di una ricerca da Sephora, secondo la Devlin, la maggior parte dei ricercatori si fanno inviare il profumo tramite donazioni o ricevono finanziamenti per testare diverse esche profumo. ”So che è abbastanza costoso,” ha detto. ”Il rapporto costo-efficacia va preso in considerazione svolgendo questo tipo di studio.”

C’è anche un buona notizia però: l’attrazione dei giaguari per il profumo non è così forte da dover temere di andare allo zoo durante un appuntamento se lo avete spruzzato su di voi. In quei luoghi, ci sono sufficienti odori in contemporanea, ha concluso la Devlin, perché i giaguari non siano invogliati a saltarvi addosso.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.

