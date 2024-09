I lettori di Repubblica reagiscono a Justin Bieber che tira un pugno a un fan

Il giornalismo di questo momento storico è così incredibilmente variegato che a volte per scrivere gli articoli non serve nemmeno più veramente scrivere gli articoli, basta dare una notizia-shock e gli articoli si scrivono da sé. Come in questo caso. La notizia in questione è che Justin Bieber ha tirato un cazzotto in faccia a un suo fan, colpevole di avergli dato una manata in faccia mentre Bieber fuggiva in macchina dal concerto di Barcellona. Bieber non è notoriamente simpatico e i suoi fan non sono notoriamente contenuti, al pari dei commentatori di Repubblica, che quando la nota testata ha droppato la bombolona non si sono contenuti a loro volta e hanno iniziato a generare una serie di commenti che definire commenti sarebbe riduttivo, in quanto si tratta piuttosto di considerazioni che travalicano la notizia in sé e arrivano a toccare argomenti come l’etica, il denaro, la politica, la fama e la religione.



A questo punto il mio compito è terminato, vi lascio alla selezione dei migliori commenti alla notizia

Barcellona, Justin Bieber tira un pugno a un fan

Come biasimarlo. Chi di voi non darebbe un pugno ad un fan di Justin Bieber!



..simpatia non ne ha….e se invece aveva una bottiglietta con dell’acido??…..a me sembrano tutte e due deficenti!!!

Ahahahah….sono tutte pecore che vanno a vedere questi concerti penosi.Bieber è un deficiente, non meno il fan!…sarebbe tornato a casa raggiante urlando: “mamma! ho toccato Justini!”….ahahahahah. Oggi ci si diverte così!

o anche andando a vedere video su bieber e commentandoli fingendo che ci faccia schifo l’argomento.

Beh…vallo a raccontare agli agenti oppure al banchiere che cura gli interessi di Bieber che lo stesso è un deficiente…accumula profitti per milioni di dollari…senza possedere nemmeno una voce inverosimile…è una macchina da fare soldi che il web ha creato e che altri dopo hanno saputo fare rendere al massimo della sua profittabilità…e lui giustamente ne riceve i benefici diretti ed indiretti…mica tutti nella vita vogliono fare gli operai, i politici, i banchieri…oppure i cuochi o le guardie giurate. Se capitano determinate occasioni è bene prenderle al volo e fare in modo che ti fruttino molto… I Fan di qualcuno non sono MAI deficienti…ognuno ha le proprie passioni…perché criticare quelle degli altri?

spaccato il labbro… giornalisti. Secondo me uno dei due bimbi che litigava al massimo ha subito un taglietto alle labbra screpolate

Mi fanno ridere questi scemetti sbarbatelli che si credono qualcuno solo perchè hanno 2 tatuaggi e un’orda di bimbette sceme che fanno la fila per urlare e strapparsi i capelli!

Quanto a Bieber, credo che abbia questi atteggiamenti gratuitamente violenti e aggressivi per sopperire ai suoi lineamenti femminili.

Maschietto toccarolo , non sai che le starlette ci tengono al trucco , cosa vuoi toccare per poi lamentarti … neanche le statue andrebbero strofinate < poi si consumano >

anche 3….voglio vedé se sarà ancora un suo Fans !! :)

Chiariamo:1. Guardateli TUTTI gli aricoli non solo quelli dove si parla male

2. Se vedete meglio il video si vede chiaramente che il fan mette la mano in faccia frontalmente a justin di colpo il quale si è difeso con un pugno…forse si è fatto male anche lui non si sa ma ci vuole un pó di rispetto per la loro intimità

3. Justin stesso ha dichiarato di avere una malattia comportamentale che lo porta a fare cose o avere atteggiamenti di cui non se ne rende conto

Justin è una persona come voi…come noi…sbaglia lui anche noi sbagliamo…leggete di più su justin e non le sventure…

Grazie a questo pugno otterrà popolarità e tanti like su Facebook, la sua ragione di vita. Oggi potrà postare una bella foto con il suo viso “tumefatto” e diventare il fenomeno da baraccone del giorno. Auguri!

Bieber é un ” cancro” per l’educazione dei nostri figli , basta vedere la sua vita la sua maleducazione , si crede con i soldi si puo permettere tuo pur insultando la gente ; allorché l’arte come danza , canto deve essere qualcosa di “spiritualmente” pulito moralemente e dare un esempio positivo ai nostri figli

Bieber è una pop star scelta da adolescenti così come lo è stato lui….è parte dello show business…così come lo sono stati altri prima di lui…forse per molti di noi…non avrà il talento dei vari Beatles, Rolling Stone, Queen, Preasly etc….ma è una moda del momento…che piace ai ns. adolescenti…che ovviamene non hanno gli stessi gusti degli adulti…per varie ragioni che non è certo qui il luogo di elencare.Qualcuno critica Bieber per la violenta reazione…ma qualcuno di noi ha seguito la dinamica delle mani del suo fan? Potrebbe avergli messo le dita in un occhio, oppure in bocca…invadendo il suo spazio vitale…certo che sarebbe stato meglio tenere chiuso il finestrino…però..

Beato lui…se posso permettermi..lo invidio per le entrate…e certamente chi lo critica lo fa per una sana e consapevole invidia….e ho idea che non sia solo per le entrate….

Beato lui??? Fa click su un Tweet e guadagna una barca di soldi… ma vi rendete conto dell’assurdità della situazione? E poi vi lamentate di come va male il mondo!!! E non accusatemi di essere invidioso perchè non ho bisogno affatto di tutta quella quantità assurda di soldi che ha gente come lui o l’altro vuoto spinto di Kim Kardashian!!!

Io lo querelerei. Quello che ha fatto è un reato.

ti riferisci al fan o al cantante?

