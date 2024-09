I medici hanno creato i vibratori perché erano stanchi di masturbare le donne ‘isteriche’

Quando pensiamo alle donne nel periodo vittoriano, pensiamo a corsetti, svenimenti, devozione al cucito. È vero che le donne di fine Ottocento erano esperte ricamatrici. Ma sulla quarta di copertina di riviste di cucito, di modellistica e altri femminili c’erano le pubblicità del loro secondo hobby preferito: la masturbazione segreta.



L’avvento dell’elettricità domestica rese possibile la diffusione di vibratori personali tra le donne di media-alta società, così che non dovettero più andare dal medico per “rilassarsi” come avevano fatto per secoli. Infine, la Rivoluzione industriale aveva dato alle donne il potere di venire nella privacy delle loro case. “Il primo elettrodomestico ad avere una versione elettrica fu la macchina da cucire, nel 1889,” scrive Rachel Maines nel suo libro The Technology of Orgasm: “Hysteria,” the Vibrator, and Women’s Satisfaction. Secondo Maines, il vibratore elettrico è stato il nono elettrodomestico della storia. È “venuto nove anni prima dell’aspirapolvere , dieci anni prima del ferro da stiro, e più di una decade prima del tostapane—e questo riflette le priorità dei consumatori.”

Videos by VICE

E perché dunque la nostra concezione delle donne prima della rivoluzione sessuale è imperniata sull’aspirapolvere e non sul vibratore? Perché per le vittoriane stimolare il clitoride non voleva dire masturbarsi—non era nemmeno considerata una cosa sessuale. La stimolazione del clitoride era una cura palliativa per una malattia. Il medico inglese Havelock Ellis, nella ricerca del 1913 The Sexual Impulse in Women, scrive che circa il 75 percento delle donne soffriva di “isteria”, una malattia i cui sintomi variavano da mal di testa a episodi epilettici a sbotti verbali. Quasi ogni comportamento femminile poteva essere indice di isteria. La cura principale—sin da quando la malattia era stata “inventata” nell’Antica Grecia—era il massaggio pelvico.

Nell’era Vittoriana non si pensava che le donne fossero in grado di provare desiderio sessuale, perciò l’isteria divenne una malattia completamente avulsa dal sesso. Diedero anche un nome diverso all’orgasmo: se una donna si accaldava e gemeva per il massaggio pelvico, stava avendo un “parossismo isterico.” Secondo Maines, i medici si convincevano “della rassicurante idea che solo la penetrazione potesse stimolare sessualmente le donne. Per cui all’inizio, nei circoli medici, lo speculum e gli assorbenti erano più controversi di un vibratore.” Se una donna desiderava una stimolazione clitoridea, era chiaramente un’isterica—e così la teoria si propagò. E l’unica cura possibile era stimolare il clitoride finché la paziente non chiedeva di smettere. Ovviamente, era un trattamento che doveva essere ripetuto nel tempo, quindi le isteriche erano vere miniere d’oro.



Il medico greco Areteo di Cappadocia descriveva l’utero come “un animale dentro un animale.” Secondo la sua teoria, l’apparato riproduttore, se lasciato a se stesso, poteva spostarsi in modo indipendente e strangolare la donna dal di dentro: per questo doveva essere rimesso al suo posto con massaggi di oli profumati. Questi oli dovevano essere applicati con un massaggio vigoroso intorno al clitoride, cosa che produceva un effetto ristoratore sulla donna.

I motivi dell’isteria cambiarono nel corso dei millenni—dall’utero vagante dell’antichità alla possessione diabolica medievale. Ovviamente le donne erano più prone alla possessione; la vagina era il punto d’ingresso per i demoni. I medici raccomandavano il matrimonio, frequenti cavalcate, o farsi “massaggiare” da una dama di compagnia, secondo Maines. Nell’età vittoriana, le cause dell’isteria era la vita nella società moderna, e le pressioni che poneva sulla fragilità femminile. “Nel periodo vittoriano, i medici attribuivano l’isteria ai comportamenti ‘pericolosi’ che le donne intellettuali avevano,” scrive Greer Theus della Washington and Lee University. Tutte queste macchine da cucire e tutti questi libri facevano a pezzi il delicato equilibrio psichico delle donne. Fortunatamente anche la cura dell’isteria aveva fatto passi avanti: la cura dell’acqua, ovvero la doccia pelvica.

Invece che darsi subito ai vibratori, i medici hanno cominciato a puntare pompe antincendio contro le donne. Le docce pelviche, dirette all’interno coscia, furono installate in tutte le stazioni termali europee e americane di metà Ottocento. Le donne le adoravano e andavano in frotte nelle città termali, dove veniva offerto il trattamento. R.J. Lane, che scrisse della sua esperienza in una spa inglese, disse che gli uomini avevano un po’ paura della doccia pelvica, ma che le donne “dichiaravano spesso, quando uscivano dal trattamento, di sentirsi ristorate nello spirito e felici, come se avessero bevuto champagne.”



Con i crampi alle mani e le dita affaticate, i medici non ne potevano più di curare l’isteria. “I medici non sembravano più vogliosi dei mariti di prendersi la responsabilità di produrre l’orgasmo nelle donne,” scrive Maines. Erano tutti alla ricerca di metodi alternativi per velocizzare il processo di raggiungimento del parossismo isterico. Il primo vibratore funzionava con un meccanismo manuale. E prima che le città cominciassero a tenere monitorato il consumo di acqua, c’è stata una moda passeggera di vibratori che andavano a mulini ad acqua in miniatura, collegati a un lavandino.

Ma la vera invenzione fu il vibratore a vapore.

Un medico americano, George Taylor, brevettò il “Manipulator” nel 1869. Le pazienti sedevano su un tavolo imbottito con una sfera vibrante nel centro. “Il mercato principale erano le spa e i medici con una clientela talmente estesa da giustificare la spesa e l’impiego di questo goffo strumento,” scrive Maines.

Alla fine però i medici si stancarono di spalare carbone nella caldaia del vibratore. Mortimer Granville inventò il primo vibratore a batteria nei primi anni Ottanta dell’Ottocento, anche se dichiarò che la sua macchina non doveva essere usata sul clitoride. “Ho evitato, e continuerò a evitare, il trattamento delle donne con questa macchina, semplicemente perché non voglio essere ingannato, né fare in modo che altri vengano ingannati, dalla varietà degli stati isterici o da chi mima, ed è situazione caratteristica, la malattia,” scrisse nel 1883.

Invece che fingere gli orgasmi, Granville pensava che le donne fingessero una malattia per avere un orgasmo.

La batteria del vibratore di Granville pesava molto, ma era anche portatile. Con l’arrivo del Novecento, le batterie divennero più piccole e le donne cominciarono a comprare vibratori per uso domestico. Un catalogo della Sears del 1918 pubblicizza un motorino domestico con molte prese—compresa uno per il vibratore, ma il motore poteva essere usato per vari.

I vibratori erano erano pubblicizzati soprattutto nelle riviste femminili fino agli anni Venti del Novecento, secondo la compagnia di sex toy Good vibrations. Secondo l’Antique Vibrator Museum “Quando negli anni Venti i vibratori cominciavano ad apparire nei film porno clandestini negli anni Venti, divenne difficile ignorarne la funzione sessuale. Forse come risultato di ciò, le pubblicità dei vibratori cominciarono a sparire dalle pubblicazioni rispettabili.” Secondo Maines, l’industria dei sex toy decollò veramente solo negli anni Ottanta, e i vibratori divennero parte integrante della vita quotidiana. Alla fine, il momento di gloria dei vibratori era giunto.

Questo articolo è tratto da Broadly.