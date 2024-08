I micro-robot sono il vero incubo apocalittico del futuro

All’inizio della scorsa settimana, la casa robotica Boston Dynamics ha pubblicato una clip del loro modello BigDog — una macchina mobile a quattro zampe, alimentata a gas — che apre con destrezza una porta per il suo compagno di avventure. Dopo aver visto l’episodio “Metalhead” dell’ultima stagione di Black Mirror, che ha include una cane robotico simile ed armato con un arsenale letale, è comprensibile avere paura delle creazioni di Boston Dynamics e delle loro stupefacenti abilità.

Ma la psicosi collettiva sull’apritore di porte canino ha gettato una lunga ombra su un altro video di robot, pubblicato dalla School of Mechanical Engineering della Purdue University questo martedì, che potrebbe fare addirittura più paura della clip di Boston Dynamics.

Videos by VICE

A differenza di BigDogs, i “robot magnetici rotolanti in microscala” della Purdue, o microTUM, sono incredibilmente piccoli e misurano tra i 400 e gli 800 micron — più o meno grossi come un granello di sabbia. Fatti a forma di manubrio, queste piccole macchine sono munite di estremità magnetica che gli permettono di ruzzolare continuamente su molti terreni diversi grazie a un campo magnetico che il robot stesso genera.

Quindi, nel caso in cui steste cercando di pensare a qualcosa che fa più paura di dei grossi robot che aprono delle porte, la risposta sono dei micro-robot che possono ruzzolare in massa. Ovunque tu ti trovi, questi piccoli bot saranno in grado di intrufolarsi sotto ogni barriera e su quasi qualunque superficie.

I tuoi brividi potrebbero essere amplificati anche da questo studio della Purdue, firmato dallo studente Chenghao Bi e pubblicato sul journal Micromachines, e in cui si propone di iniettare questi microTUM nel corpo umano.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.