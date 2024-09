I Mountain Goats hanno scritto una canzone per il nuovo Guerre Stellari

Una delle cose a cui ci possiamo affidare per far sì che i prossimi mesi non facciano troppo schifo è il nuovo capitolo di Guerre Stellari, che uscirà a dicembre e—se tutto va bene—vedrà il regista Rian Johnson andare nel profondo dell’interiorità dei suoi personaggi e inventarsi qualche bel colpo di scena. Anche se la colonna sonora sarà scritta da John Williams, aka quello che non sapevate essere il musicista migliore di tutti i tempi, è venuto fuori che Johnson e John Darnielle dei Mountain Goats avevano sviluppato per i cavoli loro qualche gag musicale per il film.



Stando a quanto ha spiegato Darnielle su Twitter, il titolo del pezzo—”The Ultimate Jedi Who Wastes All the Other Jedi and Eats Their Bones”—è partito come uno scherzo, ma gli è poi venuta voglia di scriverlo e registrarlo veramente. E ora Johnson l’ha caricata sul suo SoundCloud personale, che a quanto pare è una cosa che esiste.



Il brano è una questione solista, con la voce di Darnielle accompagnata solo dall’acustica. Contiene frasi tipo “Con la polvere di ossa di Jedi impilata sul suo piatto come carote bianche” e un pezzo in cui Darnielle spiega come l’adattamento per il cinema della storia del Jedi Definitivo sarà fantastica grazie alle telecamere “inconcepibilmente ad alta risoluzione” di Johnson. È un pezzo molto stupido, ma forse ha anche un leggero carattere motivazionale—”Non disperarti per la fine che ti aspetta”, canta Darnielle. Potete ascoltare “The Ultimate Jedi” (col cacchio che mi va di riscrivere quel titolo ancora una volta) qua sotto.

