I nuovi nomi di Club to Club

La diciassettesima edizione di Club to Club comincerà tra una cinquantina di giorni, e la line-up è sinceramente immensa. Ci sono i Kraftwerk che suonano otto dei loro album, c’è quella garanzia che è Richie Hawtin, il jazz spaziale di Kamasi Washington, quei visionari di Arca & Jesse Kanda, le grida di Yves Tumor, il secondo live di sempre di Liberato e un sacco di altre cose.

Ora sono arrivati altri nomi ad aggiungersi al festival: ve li riportiamo qua sotto. Tra i nomi ci sono Lorenzo Senni, Not Waving e i Ninos du Brasil, per dare una bella botta di italianità al festival, Dan DeNorch della Janus, e il debutto italiano di Richard Russell, cioè il fondatore di XL Recordings.

Videos by VICE

Dan Denorch – Janus / Helena Hauff / Lanark Artefax / Lorenzo Senni / Ninos Du Brasil / Not Waving / Richard Russell presents: Everything Is Recorded

Trovate tutte le informazioni sul festival sul sito di Club to Club.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.