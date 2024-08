I nuovi nomi di Linecheck Festival

La nuova edizione di Linecheck Festival si terrà tra i prossimi 21 e 26 novembre allo spazio BASE di Milano. La prima parte della line-up è stata già annunciata, con nomi del calibro di Thundercat, Freddie Gibbs, Little Dragon e Perfume Genius.



Arriva ora una seconda tornata di annunci decisamente esaltante, tra cui spiccano i Telefon Tel Aviv di Joshua Eustis, l’iraniana Sevdaliza, il musicista post-R&B Moses Sumney ed MC Bin Laden, eroe delle favelas brasiliane al suo primo concerto in Italia. Di seguito, tutti i nuovi nomi e le nuove locandine del festival.



Ci risentiamo per la terza tornata di artisti. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.



Telefon Tel Aviv / MC Bin Laden / Moses Sumney / Sevdaliza / Kokoko! / Daniel Haaksman / Nidia Minaj / Ariwo / Charo Galura / LNDFK / Han / Technoir / We Riddim / Klangstoff



