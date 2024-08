​I Pesci sono esseri teneri e inaffidabili che vivono nel mondo dei sogni

Astro Roast è la serie di VICE in cui l’astrologo Danny Larkin demolisce ogni segno zodiacale, ma con affetto!



I Pesci sono gli smemorati dello zodiaco, spesso descritti come sognatori con una grande immaginazione, empatici sensibili o piagnucoloni emotivi. Si godono il presente, anche se per molti Pesci questo significa perdere di vista i dettagli pragmatici della vita che ai loro occhi sono comunque estremamente noiosi.



I Pesci si immaginano costantemente meravigliose scene da film, ma non fanno nulla per trasformarle in realtà—preferendo abbandonarsi a un costante monologo interiore fatto di illusioni. Sono quelle persone per cui “crescita professionale” significa immaginare il lavoro dei propri sogni invece che partecipare a un evento di networking, e che sanno creare splendidi moodboard per rivoluzionare l’arredamento di casa, ma poi rimandano continuamente il giro all’IKEA.

Se hai a che fare con un pesci, ascolta me: non perdere tempo a spronare qualcuno che non vuole darsi una mossa e agire. Continua a sorridere e annuire mentre ti racconta dei suoi sogni per un futuro migliore. Se non ti risponde a un messaggio o ignora i programmi che avevate fatto insieme la scorsa settimana, probabilmente gli è successo qualcosa di così fantastico che ha deciso di buttarcisi a capofitto dimenticandosi di tutto il resto. Purtroppo per noi tutti, questo non fa che accrescere il nostro desiderio di passare del tempo con i nostri adorabili e inaffidabili amici Pesci.

I Pesci sono profondamente sensibili, questo spiega il modo in cui riescono a cambiare personalità agilmente e ad adattarsi per soddisfare le esigenze delle persone con cui si trovano.

In senso più ampio, la sensibilità dei Pesci è un’arma a doppio taglio: spesso sacrificano la loro stessa autenticità per soddisfare i desideri e i capricci degli altri. Sono talmente in sintonia con le esigenze altrui che spesso non danno alcuna importanza ai propri sentimenti ed evitano di parlare dei propri problemi—facendo del male a se stessi e a chi li circonda. I nati sotto questo segno hanno una tendenza malsana a tenersi dentro il dolore, sebbene incoraggino gli altri a parlare apertamente dei propri sentimenti. A una festa sono sempre loro a prendersi cura di un amico ubriaco, o a consolare quello che è stato appena lasciato, ma difficilmente li vedrete parlare di sé e delle proprie sofferenze.

Quando finalmente un Pesci decide di parlare dei propri problemi, in genere è perché ormai ha combinato un casino irreparabile. E in quel momento, quello che dovrebbe essere un racconto onesto di come sono andate le cose, si trasforma in una scusa inconsistente—o peggio, nella spiegazione di un trauma. Per esempio, i Pesci sono quelli che quando subiscono un lutto in famiglia non lo dicono a nessuno in ufficio perché tutti hanno i loro problemi. Anzi, in quell’occasione il collega Pesci si farà carico dei progetti extra, convincendosi che può farcela anche nella sofferenza, ma in realtà, finirà per abbandonare tutto. Lascerà che la situazione degeneri fino al giorno della presentazione, quando in piedi davanti alla platea, non potrà far altro che scoppiare a piangere.

Il crollo—in particolare nelle relazioni amorose—è una vera e propria esplosione nei confronti degli altri, che potrebbe essere definita come “le olimpiadi dell’oppressione,” in cui ognuno fa a gara a chi ha sofferto di più nella propria vita. I Pesci vogliono i propri spazi quando confessano il trauma, ma si offendono se qualcun altro fa la stessa cosa con loro. Alcuni potrebbero addirittura decidere di non volersi confidare mai più, sotterrando il trauma e le proprie emozioni fino a quando il prossimo disastro non li costringerà a ritirare fuori tutto. Ognuno di noi ha affrontato la propria dose di difficoltà. Ma i Pesci non si rendono conto di quanto possa essere frustrante sapere che se loro si fossero aperti un pochino prima, avresti potuto davvero aiutarli! Ed è proprio questo il problema dei Pesci, anche se sono sempre i primi a offrire aiuto, sembrano del tutto ignari che anche gli altri potrebbero aiutarli a loro volta.

In amore, i Pesci sono il classico caso di chi si innamora più dell’idea di una persona che della persona stessa. Romantici di natura, cercano la persona che corrisponda “perfettamente” alla propria idea di partner ideale. In genere sono creativi che fanno grandi gesti romantici, tipo presentarsi con un mazzo di fiori a un appuntamento—ma spesso attirano personaggi manipolatori che intuiscono perfettamente i loro desideri e riescono a insinuarsi nella relazione con l’inganno. Quando si rendono conto di questa dinamica, però, è già troppo tardi, e per questo si sentono traditi e ingannati dall’amore.

I Pesci sono un segno d’acqua, rappresentato da due esemplari di pesci che nuotano in direzioni opposte. L’acqua è l’elemento che simboleggia le emozioni, e i Pesci sono bravissimi a sentire le onde emotive in una stanza meglio di chiunque altro. La stagione dei Pesci (20 febbraio – 20 marzo) coincide con la fine dell’inverno, quando i ghiacci si sciolgono e i germogli spuntano in vista della primavera. È un momento speciale dell’anno, in cui tutti non aspettiamo altro che i primi boccioli, la prima fioritura. Questo ottimismo è la croce dei Pesci, che sentono sempre per primi l’arrivo di un cambiamento.

Tuttavia, cari Pesci, non dimenticate che l’eccitazione non è una scusa sufficiente per trascurare voi stessi e il lavoro. Anche se tutti aspettiamo impazienti la primavera, è meglio continuare a indossare il cappotto pesante fino al giorno effettivo del suo arrivo. Affrettarsi a celebrare quello che non è ancora successo non porta mai nulla di buono.

