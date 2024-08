I politici rispondono alle vostre domande sull’istruzione

A gennaio abbiamo lanciato un sondaggio per chiedere ai nostri lettori quali domande avrebbero fatto ai politici in vista delle elezioni. Dopo averne ricevute migliaia le abbiamo selezionate, suddivise per temi e poste a candidati dei quattro principali schieramenti: Paola Carinelli (M5S), Stefano Catone (LeU), Alessandro Morelli (Lega) e Lia Quartapelle (PD).

Da queste interviste è nata la serie I politici rispondono, cinque video sui temi di Europa e immigrazione, droghe leggere, lavoro, istruzione e ambiente. Nel quarto video abbiamo chiesto ai candidati se la laurea serve ancora, e cosa pensano della scuola pubblica in Italia.

Videos by VICE

