Per i riparatori di telefoni il Galaxy S8 è lo smartphone più fragile di sempre

Il Samsung Galaxy S8 è costoso, viene venduto molto ma sopratutto è estremamente fragile. In più, le sue componenti possono essere recuperate a prezzi relativamente bassi, il che significa che le aziende di riparazione sbavano all’idea che il vostro telefono si rompa e quindi dobbiate rivolgervi a loro per farvi riparare lo schermo.

“Visto quanto ci costa, ripararli è fattibilissimo,” mi ha spiegato Justin Carroll, proprietario del Richmond, negozio di riparazione per smartphone della Virginia. “Non c’è dubbio che questi nuovi telefoni si possono rompere in breve tempo.”

Subito dopo la sua uscita, la compagnia di assicurazioni per prodotti elettronici SquareTrade ha sottoposto il nuovo cellulare di punta di Samsung ai suoi test di rottura — tutta una serie di urti e capitomboli di varia natura. Il nuovo modello è stato reputato il telefono più fragile di tutti i tempi: “l’S8 è il primo telefono che abbiamo testato che si è rotto al primo urto su tutti i lati,” spiega SquareTrade in un video dimostrativo dei test.

Ovviamente c’è una ragione per queste fragilità. L’S8 è composto quasi interamente in vetro, i bordi che circondano lo schermo sono sottilissimi, per questo il telefono viene pubblicizzato come un “infinity screen“. Il risultato è che sostituire gli schermi dei Galaxy S8 risulta più economico di quanto lo fosse per il Galaxy S7, e questi costi caleranno ulteriormente.

I proprietari dei negozi di riparazione come Carroll sono rimasti sorpresi dal fatto che i primi prezzi all’ingrosso per gli schermi sostitutivi provenienti dalla Cina si aggirino solo intorno ai 200 dollari (circa 184 euro), tra i 50 e i 100 dollari in meno rispetto agli schermi del Galaxy S7 al momento del lancio e molto più economici rispetto ai 300 dollari (circa 276 euro) pagati dalle società di riparazione per gli schermi sostitutivi degli iPhone 7 al momento del loro lancio. Il Galaxy S8 viene venduto in meda per 750 dollari (690 euro), quindi, in generale, vale la pena farsi riparare il telefono piuttosto che acquistarne uno nuovo.

“È un prezzo basso per un pannello OLED di un nuovo prodotto di punta, specialmente per le nuove tecnologie come l’Infinity Display”, ha spiegato Kev Notton, fondatore di RepairMapr di San Diego, uno strumento di diagnosi che i riparatori possono utilizzare per annotare le loro riparazioni.

Idealmente, avremmo sperato che Samsung avrebbe pensato ad uno schermo meno soggetto alla rottura, ma se si passa sopra a quello, è una buona notizia per tutti. Se piombano a terra con la giusta angolazione, tutti i telefoni si romperanno; l’unica speranza è che, se accade, riparare il telefono risulta economico. Ad esempio, per l’S7 e l’S7 Edge, recuperare le componenti di ricambio era complesso e la stessa riparazione era complicata .

In genere, i telefoni Android sono più costosi da riparare perché la frammentazione della piattaforma implica l’assenza di qualsiasi incentivo per le aziende di riparazione a comprare parti all’ingrosso. Gli iPhone mantengono il loro valore più a lungo dei telefoni Android, in genere. Molti negozi dove si riparano gli smartphone non si sprecano a riparare altro che non sia i telefoni Android più popolari.



Carroll sostiene che l’obiettivo ultimo di qualsiasi negozio indipendente di riparazioni sia tenere il prezzo per la sostituzione di uno schermo sotto i 200 dollari — il prezzo della maggior parte delle franchigie assicurative per gli smartphone.

“Se riusciamo a tenere il prezzo di una riparazione sotto i 200 dollari, togliamo qualsiasi valore all’assicurazione,” ha detto. L’unica cosa in cui l’assicurazione in genere ci batte è il prezzo. Se non posso fare neanche quello, non c’è motivo di averne una per le persone.”



Il mercato cinese di parti non originali per smartphone opera in una zona grigia — molti di questi pezzi sono fatti da aziende che riforniscono anche i produttori originali, altre sono parti OEM che erano state rifiutate per qualche ragione, altre sono riciclate o ricondizionate, e altre ancora sono realizzate tramite il reverse engineering o fatte usando schemi rubati (i produttori definiscono queste ultime come “contraffatte”).

I prezzi delle parti non originali e sostitutive sono una funzione dell’economia della catena di rifornimento, per cui è difficile capire perché gli schermi dell’S8 siano più economici di quanto dovrebbero, ma Carroll ha un paio di teorie a riguardo.

Sospetta che Apple si sposterà dagli schermi a LCD a quelli a LED con il prossimo iPhone, cosa che abbasserebbe il prezzo generale degli schermi a LED per motivi di scala economica.

Il costo generale degli schermi sostitutivi dell’S7 e dell’S7 Edge potrebbe anche portare alcune persone a non acquistare telefoni Samsung — se spaccare lo schermo significa dover pagare 500 dollari per farlo sostituire e i posti dove farlo fare sono pochi, potrebbe avere senso rinunciare a quel telefono del tutto e comprare qualcosa di più sensato. Così Samsung sarebbe anche meno tentata di prendersela con chi produce parti non originali, perché potrebbero rappresentare un vantaggio intrinseco di mercato per fare telefoni facili da riparare.

“Potrebbe essere Apple ad aprirsi al mercato, potrebbe essere Samsung che capisce come sia una buona cosa poter riparare il proprio telefono, per cui forse decideranno di rendere più semplice per questi pezzi raggiungere il mercato,” ha detto. “Probabilmente, un po’ entrambe le cose.”



Ad ogni modo, ci sono già un bel po’ di persone sfortunate là fuori che hanno bisogno di far riparare il proprio schermo. “Abbiamo ricevuto una chiamata entro 24 ore dall’uscita del telefono,” ha detto Carroll. “Ma ne vedremo in modo costante nei nostri negozi per tutto il mese, mi sa.”