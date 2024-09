Sombrero Twist è il profilo instagram che racconta anziani e supermercati di Milano

La street photography assume un significato tutto ironico sul profilo instagram di quel ladro di frammenti di realtà milanese che è Sombrero Twist. Con la sua prima personale in mostra presso Marsèll Paradise di Milano dal 15 febbraio al 18 marzo, il fotografo-di-anziani-e-supermercati sancisce la sua fama di ritrattista casuale con degli scatti che, al solito, sorprendono e divertono. Quando abbiamo cercato di incontrarlo per scambiarci quattro chiacchiere, ci è stato detto che preferisce rimanere anonimo. Allora, per non scalfire la sua aura di supereroe di Instagram, lo abbiamo contattato via mail.

“Sombrero twist nasce tempo fa da una mia esigenza di documentare e archiviare tutta una serie di volti, luoghi e oggetti che attirano la mia attenzione,” ha raccontato a Creators. “Cammino per ore cercando la faccia giusta da abbinare allo sfondo giusto: a volte mi capita di trovare prima lo sfondo e in quel caso mi apposto e aspetto anche decine di minuti in attesa della faccia da abbinarci. Altre volte seguo la faccia giusta, anticipandola di un po’ per controllare se sul suo tragitto passerà per caso di fronte allo sfondo giusto.”

“La mia smania di collezionare immagini che trovo stimolanti mi porta spesso in luoghi dove so che questa mia passione può essere assecondata, come le competizioni di gatti e i supermercati. Il supermercato è sicuramente il mio luogo preferito dove fare foto, anche perché è un set perfetto: ho un debole per il banco frigo e soprattutto per il reparto ortaggi, dato che alla situazione già pazzesca di suo si aggiunge il fattore guanto di plastica da indossare per prendere la verdura che, dal punto di vista dell’impatto visivo, è pauroso” ha continuato.

“Per le foto uso prevalentemente uno smartphone: è comodo, ce l’ho sempre dietro e, da quando ho comprato una protezione che oltre a proteggerlo me lo ricarica pure, non temo nemmeno la batteria scarica,” conclude.

