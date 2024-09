I Sunn O))) hanno commentato un evento bolognese che era una gag su di loro

“Che cosa fai a capodanno?” è una delle frasi peggiori con cui potete iniziare una conversazione. Non ha la banalità di un commento sulla temperatura perché implica una risposta dal vostro interlocutore, e quindi ok, ma di base nessuno sa davvero bene che fa a capodanno e non vuole pensarci fino all’ultimo. Perché in fondo chissenefrega se non abbiamo veri amici con cui fare le sei del mattino, no? Sono solo costrutti sociali! Perché non possiamo anche solo avvolgerci in cinque coperte e guardare video correlati su YouTube mangiando cereali direttamente dalla busta finché il sonno non ci porta via, e con sé anche quest’anno di merda? Eh?



Ma sto divagando. Il punto è che chiunque abbia creato su Facebook l’evento-gag “A capodanno non faccio un cazzo.”, punto fermo e tutto, invitando i partecipanti ad andare in un locale di Bologna, non si aspettava certo che oggi noi saremmo a scriverne. E invece lo dobbiamo fare, perché la copertina del suddetto evento è una foto promozionale dei nostri amici incappucciati Sunn O))), con la “o” di “cazzo” seguita dalle loro iconiche parentesi.



E fin qua tutto ok, se non fosse che i Sunn stessi hanno pubblicato un post sulla bacheca dell’evento prendendosi la cura di specificare, in maiuscolo, che l’evento NON È UN CONCERTO DEI SUNN O))), e che la loro immagine sta venendo usata senza il loro permesso per attirare il vostro interesse. Dato che però non sono dei babbi e hanno un senso dell’umorismo, hanno inoltre condiviso un link a un loro brano uscito nel 2015, “青木ヶ原 // 樹海 (Aokigahara // Jukai)”, mettendolo in free download. Vi consigliamo di scaricarlo e usarlo come colonna sonora del vostro veglione sostituendolo all’audio di Rai Uno.



