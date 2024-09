I suoni dei rompighiaccio nel Mar Glaciale Artico sono il nuovo ambient

Devo dire che negli ultimi tempi sono usciti un sacco di bei dischi ambient. Huerco S, Brian Eno, Kaitlyn Aurelia Smith & Suzanne Ciani: tutti nomi che hanno migliorato esponenzialmente l’attività del mio cervello ogni volta che ho messi su i loro ultimi lavori. Se poi ci mettiamo che i KLF stanno tornando (con un libro, ok, ma si sa mai) potremmo dire che l’ambient è davvero in un ottimo periodo di forma.



Bé ragazzi, c’è da dire che tutto quello che credevamo sull’ambient è stato distrutto da un nuovo artista che, dal nulla, è apparso sulla scena: il Mar Glaciale Artico. Come riportano i nostri amici di THUMP, il canale YouTube Relax Sleep ASMR ha caricato un video intitolato “Rumore Bianco dal Mar Glaciale Artico Registrato su un Rompighiaccio Ancorato”—e insomma, il titolo dice già tutto. Sono dieci ore di riverberi sottozero, venti ululanti che soffiano lontani e neve che cade, accompagnati dal ronzio sottile del motore della barca.



Insomma, scherzi a parte, non è il nuovo Music for Airports. Ma è sorprendentemente rilassante, e magari vi farà venire voglia di prendere un biglietto per l’Islanda, noleggiare una barchetta e dirigervi verso la calotta polare in cerca di ispirazione. Nel peggiore dei casi, migliorerà la vostra concentrazione e vi farà finalmente prendere quel tanto agognato ventisette in Retorica Antica.

