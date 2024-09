I suprematisti bianchi hanno lanciato una petizione per ritirare ‘Far Cry 5’

L’America profonda non ama le prese in giro. Dall’elezione di Donald Trump una parte piuttosto rurale della popolazione americana ha avuto la rivincita su un pianeta popolato di hipster che giocano a mölkky la domenica. Da qualche giorno è uscito il trailer di Far Cry 5 — sviluppato e prodotto da Ubisoft Montréal — e ha sollevato le voci dei suprematisti bianchi americani che si sentono presi in giro e che vengono definiti come i cattivi di un paese “che invece proteggono”.



Far Cry 5 è stato recentemente svelato con una serie di video che anticipano l’universo del gioco: il Montana, uno stato rurale degli USA. Il gioco mette il personaggio nel bel mezzo della persecuzione da una setta i cui membri somigliano molto allo stereotipo del suprematista bianco americano: un tipo alto con un sacco di barba, cristiano praticante e appassionato di 4×4. L’estrema destra americana aveva immediatamente fatto sapere il suo sentimento di ingiustizia e indignazione. “Indovinate chi sono i cattivi nel prossimo Far Cry? I terroristi musulmani che mettono le bombe? Lo Stato Islamico che brucia la gente viva? No, i cristiani”, ha scritto per esempio Paul Ray Ramsey, importante figura dell’alt-right, movimento identitario, nazionalista e islamofobo che ha largamente sostenuto Donald Trump e Marine Le Pen durante le elezioni.

Ieri, i nostri suprematisti avrebbero lanciato una petizione sulla community Gamers United per boicottare definitivamente il gioco. Il testo che accompagna la proposta è al limite della parodia, cosa che ci fa dubitare della sua autenticità: “cambiate il gioco per farlo uscire in certi paesi. Ok capiamo che in paesi come la Francia l’anti-americanismo attecchisce, e non vi chiediamo di abbandonare i vostri profitti a causa delle nostre lamentele. Non vorremmo certo passare per una di quelle femministe ipocrite, no? Ma per l’America, in questo momento storico, l’anti-americanismo è fuori questione. Vi dovete adattare. Ambientate la storia in Canada, per gli americani.” Evidentemente bisognerebbe realizzare diversi giochi, il che è tecnicamente impensabile e intellettualmente completamente stupido. Come uno scolaro che va dietro alla lavagna e che se ne esce dicendo che il suo amico ha fatto di peggio.

Anche se questo testo dovesse rivelarsi interamente una parodia, il semplice fatto che continui a circolare e che passi per credibile mi sembra un’informazione in sé. Immaginate: devono essere raccolte 500 firme per fare una richiesta ufficiale a Ubisoft. Pensiamo allo studio che risponde: “ok ragazzi, ci dispiace, è vero che siete geniali con i vostri pick-up, le vostre barbe e il vostro modo di picchiare la gente. Ci abbiamo lavorato per cinque anni, ma per voi questo e altro” – per 500 firme. Più seriamente, è abbastanza divertente vedere questa frangia della popolazione che si offusca in un gioco che mette in scena l’estremismo americano, mentre le stesse persone non si fanno alcun problema a uccidere centinaia di “terroristi” in Call of Duty da anni. E pensare che certi americani preferiscono quando sono loro a riscrivere la storia. Per loro fortuna Call of Duty WW2 sta arrivando, e potranno salvare l’Europa.