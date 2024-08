I Terrapiattisti spareranno un uomo in cielo su un razzo fatto in casa

“Mad Mike” Hughes non crede nella scienza, ma ciò non gli ha impedito di costruire un razzo con delle ferraglia da discarica nel suo tempo libero. Questa domenica, Hughes si lancerà sul suo razzo fatto in caso per provare la sua reputazione di folle temerario. Ma come è possibile vedere dal logo presente sul razzo, si tratta anche di uno stunt pubblicitario finanziato da un gruppo chiamato Research Flat Earth, che ha pagato per almeno metà dei costi del razzo. Hughes si aspetta di raggiungere un’altitudine di oltre 500 metri, percorrendo in lunghezza circa un miglio di superficie terrestre.

Questa non è la prima volta che Hughes, che si descrive come un “reality show che cammina,” ha volato in un razzo fatto in casa. Nel gennaio del 2014 si è lanciato con successo nel suo primo razzo, anche se, infine, si è fatto prelevare dalla fusoliera visto che la forza G lo aveva piuttosto provato.

https://www.youtube.com/watch?v=4jU_forLM_s​

Con questo lancio, Hughes spera di battere il suo record di distanza precedente, che è fissato a 410 metri. Hughes volerà sopra la città fantasma californiana di Amboy e si aspetta di arrivare a velocità pari alle 500 miglia orarie in aria. Il suo razzo va a vapore e porterà con sé circa 70 galloni di acqua calda come carburante.

Secondo la NBC, il razzo costerà a Hughes circa 20.000 dollari, quasi 8.000 dei quali sono stati pagati dal gruppo di Research Flat Earth con un crowdfunding. Non è ancora chiaro cosa i Terrapiattisti stiano cercando di capire sul nostro pianeta da un’altitudine minore di 600 metri. Anche gli aeroplani che volano tra i 9.000 e gli 11.000 metri non sono in grado di vedere la curvatura della Terra, quindi è decisamente poco probabile che Hughes possa notare una qualsiasi stranezza dal suo razzo.

Copenaghen Suborbitals è un altro gruppo di razzo-amatori che lavora a razzi con equipaggio, ma il loro vettore di volo è in lavorazione da oltre 10 anni e riuscirà, secondo loro, a trasportare dei passeggeri in orbita terrestre basa. Questo gruppo di missilisti crede nella scienza e, per ora, non ha fatto altro che ottenere successi attraverso il loro programma spaziale.

Hughes ha pianificato di lanciarsi nel primo pomeriggio di sabato. Visto che non è consigliato recarsi fisicamente ad assistere al lancio per motivi di sicurezza, puoi goderti lo spettacolo in live stream.

“Se non sei spaventato a morte, sei un’idiota,” ha spiegato Hughes alla NBC. “Fa paura da morire, ma nessuno di noi esce da questo mondo vivo. Mi piace fare cose straordinarie che nessun altro riesce a fare e nessuno nella storia dell’umanità ha mai progettato, costruito e infine lanciato un razzo con se stesso dentro.”

