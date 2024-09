Sembra un fenomeno antico e cinematografico, ma le “bande del buco” in Italia esistono ancora. Napoli, con 100mila tombini e un vastissimo sistema fognario, è una delle città più colpite. Abbiamo seguito il nucleo sommozzatori della polizia nelle fogne sotto il centro della città per capire come agiscono i ladri.

