I tuoi vestiti esisteranno ancora offline in futuro?

E se a disegnarli fosse l’AI

Vedi un paio di scarpe online. Le compri, arrivano, posti una foto con le scarpe e su Instagram tutti adorano la foto, anzi, adorano proprio le scarpe. Nessuno te le vedrà mai indossare dal vivo, perché dal vivo non esistono. Sono scarpe digitali, disegnate con l’aiuto dell’AI e renderizzate su una foto che hai caricato tu. Benvenuti nella moda digitale.

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L’AI si sta diffondendo in tutta l’industria della moda, dalle case di couture alle aziende di fast fashion, e dal design al marketing di prodotto. L’incontro tra tech e moda ci sta spingendo in un territorio del tutto nuovo, e ora ci troviamo davanti a domande inesplorate. La moda ha bisogno di esistere fisicamente? L’AI ha un posto nel design di moda? È questo il nostro futuro?

La moda può essere solo digitale?

Apripista del movimento Digital Fashion è The Fabricant, un brand con sede ad Amsterdam che vende abiti digitali ready-to-wear e gestisce una piattaforma con strumenti di AI per disegnare una collezione. Sono convinti che l’AI possa rendere l’industria della moda più sostenibile e accessibile, che sia la soluzione a cose come lo spreco di risorse, il fast fashion o la mentalità del ‘non ho niente da mettermi’. Immagina se tutti gli influencer che ogni settimana postano foto di sé con un outfit nuovo potessero continuare a farlo, ma senza comprare montagne di poliestere di Fashion Nova che dopo un solo utilizzo finiscono in discarica o sugli appendiabiti dei mercatini dell’usato.



Sovraconsumo di moda sotto forma di haul di fast fashion

La filosofia iniziale dell’azienda (bada bene, parliamo di un mondo pre-ChatGPT, se riesci ancora a ricordartelo) era che un giorno tutti avrebbero posseduto un unico capo base su cui sovrapporre uno strato digitale, e che la parte della moda legata all’identità e al legame emotivo “può essere completamente sostituita da un’esperienza digitale”.

Ho chiesto a Ken Sakata, designer di base a Tokyo diventato famoso per i suoi approfondimenti sulla cultura e la storia dietro la moda, cosa ne pensasse. “Credo che l’esperienza principale dell’indossare vestiti sia indossare vestiti. Sembra piuttosto riduttivo, ma penso che le cose stiano così. Gran parte della moda è la sensazione di un cappotto che ti sfiora mentre cammini, il peso di una giacca militare, o la praticità di poterti mettere in tasca telefono, chiavi e portafoglio e andartene in giro. Queste sono esperienze fondamentali della moda.”

Nonostante la dimensione così tattile della moda, tendiamo a pensarla come qualcosa di visivo, perché è così che ci è stata comunicata a lungo, attraverso riviste e pubblicità. Questa confusione non è nuova, ma nell’era digitale non ha fatto che crescere. In un articolo sulla rivista Fashion Theory, Natalia Särmäkari scrive che la digitalizzazione ha dematerializzato settori come la musica e i media. Non possediamo più CD, la musica la ascoltiamo in streaming su Spotify. Non sfogliamo più le pagine di una rivista, scrolliamo online. Ma la moda, sostiene, “è fondamentalmente una pratica incarnata”. Un testo è fatto per essere letto e visto, mentre un capo è fatto per essere indossato.

Per quanto ti sforzi, non puoi indossare qualcosa se non hai un corpo. Oggi però siamo così abituati a puntare la fotocamera su di noi e a proiettare quell’immagine online che confondiamo il farci vedere con dei vestiti addosso con l’indossarli davvero.

Sakata propone un’analogia per spiegare perché considera i vestiti digitali una categoria a parte. “È come costruire un’auto tridimensionale con la fisica del mondo reale per permettere a uno come me, che non ha soldi, di guidare virtualmente un’auto sportiva. È una cosa negativa? Probabilmente no. Ma è come avere un’auto vera? No. E una casa di moda digitale sembra incredibilmente entusiasmante e sofisticata, ma in fondo è un medium diverso, no? Da creativo la accoglierei sicuramente, ma non mi aiuta granché quando la mattina cerco di vestirmi.”

Creatività contro ottimizzazione

Se la moda digitale mette in discussione il nostro concetto di vestito, la digitalizzazione del design di moda riguarda piuttosto l’uso crescente dell’AI all’interno dell’industria che già esiste.

The Fabricant crede che “l’AI stia diventando un grande livellatore di creatività e di talento”. L’idea è che se abbatti le barriere e fornisci le risorse, chiunque può disegnare una collezione di moda.

Strumenti di design disponibili sul sito di The Fabricant.

The Fabricant non è l’unica a far entrare l’AI nel processo di design. Sakata la vede adottata a ogni livello dell’industria, dal lusso e dai grandi marchi come J Crew fino ai piccoli designer. Viene usata per compiti specifici come studi sul colore, report sulle tendenze e merchandising, o addirittura per disegnare intere collezioni.

Per i giovani designer, il fascino è evidente.

“La moda costa,” dice Sakata. “Avere un brand tutto tuo ha costi proibitivi. Ci si lamenta molto dei nepo baby che lanciano il loro marchio. È perché servono tanti soldi da poter bruciare. Quando inizi, i tuoi design sono brutti, e costa un sacco di soldi anche fare design brutti. Ti serve qualcuno che faccia i cartamodelli. Devi comprare il tessuto per i campioni. Butterai nel cestino molti dei tuoi design. L’AI promette un modo più veloce, più economico, per provare e riprovare.”

All’inizio di quest’anno, The Fabricant ha organizzato un concorso di design. Partecipanti da tutto il mondo sono stati invitati a usare la piattaforma di The Fabricant per creare una collezione digitale. Tiia Jaakkola, designer finlandese che vive in Danimarca, ha vinto il primo posto con una collezione intitolata Reborn Myths.

Reborn Myths di Jaakkola

Mi spiega come affronta la creazione di una collezione: prima fa una board visiva, poi pensa al tipo di silhouette che vuole, e poi descrive il concetto a parole. Poi si passa ai tessuti, e poi ai cartamodelli.

“Prima dell’AI facevo i cartamodelli a mano. Lo odiavo, ci vuole tantissimo tempo per fare le modifiche. Devi fare un campione, poi tornare indietro, e di nuovo, e di nuovo. Ci sono designer straordinari che riescono a vedere i cartamodelli e le modifiche lì, davanti a sé, e non useranno mai strumenti digitali, ma io proprio non riesco a visualizzarli in quel modo.”

Come per molti progressi tecnologici, si tratta di un compromesso tra artigianalità e velocità. Secondo Jaakkola, c’è ancora un valore intrinseco nel saper fare da sé quel lavoro faticoso, e nell’imparare prima a farlo con le proprie mani.

“L’AI non è affatto creativa. Chi sa descrivere i capi, i dettagli, i materiali, può lavorare con l’AI e allora può darti buoni risultati. Se non hai il linguaggio per descrivere esattamente quello che immagini, l’AI ti darà semplicemente quello che c’è nel database.”

A chi tocca fare l’artista?

Se qualcuno ti fa una promessa che sembra troppo bella per essere vera, la regola generale è che spesso lo è — ed è per questo che parlare con un sostenitore dell’AI può così spesso sembrare di parlare con un venditore viscido. Una promessa costante è che ovviamente l’AI non può sostituire la creatività umana. Dovrebbe essere uno sparring partner creativo, offrire prospettive nuove, non sostituire la comprensione del designer. Nonostante dichiarazioni così follemente rassicuranti, i designer hanno ancora paura di essere spinti fuori dal loro lavoro. Il tempo è denaro, dopotutto, e licenziare le persone fa risparmiare davvero così tanti soldi.

Ogni slogan giura che il vero pensare e creare resterà agli esseri umani. Ma quanto possiamo fidarci di questo impegno? The Fabricant ha pubblicato un articolo sul suo sito per annunciare i vincitori del concorso, ed era stato scritto interamente dall’AI. È disseminato di frasi come: “Un materiale. Un mood. Una palette. Una location. Una storia. Quel livello di disciplina creativa è raro — e si è visto.” L’articolo, circa 900 parole, contiene 21 trattini lunghi.

La paura è che l’AI farà il lavoro creativo mentre gli umani si ritrovano bloccati a curarne l’output. Il report State of Fashion di BoF-McKinsey del 2026 afferma che i team creativi passeranno dal produrre contenuti al curare quelli generati dall’AI. Zalando è il loro esempio principale: nel quarto trimestre del 2024, circa il 70 per cento dei suoi contenuti per le campagne editoriali era generato dall’AI e poi revisionato da persone. Nel frattempo, un sondaggio preliminare di Model Alliance su oltre 100 modelli e influencer ha rilevato che a circa uno su cinque era già stato chiesto di sottoporsi a scansioni del corpo. L’AI può disegnare, creare, fare marketing e posare, mentre noi… le portiamo un caffè, magari?

L’AI è l’anticristo della creatività?

Chi spinge per l’adozione dell’AI descrive spesso i processi emotivi dietro la creatività con un gergo aziendale da ottimizzazione che ai creativi provoca un aneurisma istantaneo. L’arte non è una catena di montaggio che vorremmo esternalizzare il più possibile (anche se a volte ha le sue parti noiose).

Ecco perché frasi come questa, tratta da un articolo di Forbes sull’uso dell’AI nel design di moda, sono una lettura così amara:

“L’AI favorirà inoltre il leveraging dei dati storici di design accumulati, permettendo ai designer di disimpegnarsi dalle attività ripetitive per focalizzarsi su attività ad alto valore aggiunto.”

Niente urla creatività come le “attività ad alto valore aggiunto”.

Certo, l’industria della moda non è una chiesa della creatività pura. È una macchina carnivora e affamata di profitto, una bestia commerciale. Per ogni artista col cuore in mano che riversa l’anima in un design sperando di entrare nel giro, ci sono due strateghi aziendali appostati sul palazzo di fronte con un fucile di precisione, pronti ad abbattere qualunque povero sognatore che difficilmente porterà a casa profitti insieme alla sua passione.

Ma l’arte richiede rischio (che è il nemico #1 delle corporation).

“La moda è sempre stata fare qualcosa che rompe con la tendenza,” dice Sakata. “L’AI — sai, vorrei che fosse migliore — ma per come è progettata, ha una particolare inclinazione al plagio, assimila design esistenti o idee esistenti e ti restituisce qualcosa che sembra molto rifinito ma non è un’idea nuova.”

Un’AI che può fare tutto con un clic del mouse elimina l’attrito, ma l’attrito è la culla della creatività. Sakata fa un esempio: “Le barriere finanziarie e l’attrito in questo mestiere portano anche a soluzioni molto creative per uscire dai propri problemi, e questo porta a tanta unicità accidentale.”

Ma è importante mantenere un po’ di prospettiva. L’AI non ha fatto magicamente nascere il plagio dal nulla. Le persone rubano idee e prendono scorciatoie da quando abbiamo avuto le prime idee in testa e le prime strade sotto i piedi. L’AI rende solo più facile bluffare.

Design ed emozione

Secondo Sakata, “c’è un trucco nell’AI, perché suggerisce che tu possa farci qualsiasi cosa. Può aiutarmi a capire i miei margini? Può aiutarmi a pianificare le tempistiche di produzione? In questo è davvero brava, essendo in parte basata sulla matematica. Ma nel design di moda si tratta, in fondo, di soluzioni emotive ai problemi. Quando deleghiamo a un modello matematico il compito di trovare soluzioni emotive, quelle soluzioni saranno carenti.”

Fa un esempio: “Diciamo che nella mia prossima collezione parlo del mio disagio personale per essere stato una minoranza per tutta la vita, un giapponese in Australia e un australiano in Giappone. Questi problemi emotivi finiscono in decisioni concrete su tessuto e silhouette, la caduta o il colore dei capi. Come possiamo aspettarci che l’AI capisca questo punto di vista?”

Il punto di Sakata riguarda l’elemento emotivo dietro il buon design, il fatto che la moda rilevante risponde a un’esperienza. Nel caso di Jaakkola possiamo guardare alla sua collezione di laurea, in cui voleva creare un’armatura con capi in denim.

“Prima di allora ero stata aggredita anch’io, ero stata vittima di uno stupro. Mi hanno dato la colpa per quello che indossavo, così ho voluto fare della moda una forma di armatura. Quell’armatura era una forma di espressione di me stessa, stavo costruendo qualcosa per proteggermi. Dietro le creazioni c’è sempre una storia più grande.”

La collezione di laurea di Jaakkola

Esperienze emotive come queste spingono i designer a creare moda partendo da un bisogno. Il buon design si basa sui sentimenti umani. Chi spinge l’AI vuole che tu la veda come un’amica o uno “sparring partner”, ma non è tua amica, e non ha sentimenti.

Screenshot in cui chiedo a ChatGPT se prova emozioni. Un no secco.

L’AI può rimediare ai faux-pas della moda in fatto di sostenibilità?

Jaakkola pensa che ci stiamo concentrando sulla cosa completamente sbagliata quando ci ossessioniamo sulla questione se l’AI possa essere creativa: “Vorrei che ci fosse più paura di un’AI che ci spinge verso una maggiore disuguaglianza. Non credo che l’AI sostituirà le tue intuizioni culturali, la conoscenza del contesto, la conoscenza tecnica. Vorrei invece che ci concentrassimo di più sul pensare: come possiamo usarla a fin di bene?”

C’è molto di buono da fare nell’industria della moda, soprattutto per quanto riguarda il suo impatto sul clima. Un rapporto McKinsey del 2020 ha stimato le emissioni dell’industria della moda nel 2018 in 2,1 miliardi di tonnellate di CO2, più dei voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme. AI e moda digitale vengono proposte come due possibili soluzioni, ma possono davvero risolvere il problema?

Il campionamento virtuale con tecnologia 3D e AI può ridurre i campioni fisici, il che significa meno pacchi spediti e meno tessuto sprecato. Può anche individuare i difetti di design prima che il tessuto venga tagliato, invece di far volare un campione dall’altra parte del mondo solo per scoprire che la manica è troppo lunga. Bonprix dichiara riduzioni dal 50 al 100% – anche se è uno dei retailer che vendono la tecnologia, quindi, insomma.

Tuttavia, l’impatto dell’AI stessa in questo processo non viene considerato abbastanza da poterne valutare i benefici. Addestrare un modello generativo emette molta anidride carbonica, e un singolo data center può usare decine di milioni di litri d’acqua all’anno per il raffreddamento, costi che raramente compaiono nei calcoli sulla capacità dell’AI di rendere la moda più sostenibile. Anzi, è quasi impossibile fare ricerca su questo, visto che ci sono così tanti costi non tracciati. Per esempio, più di due terzi degli operatori di data center non monitorano nemmeno il proprio consumo d’acqua.

Tra il 2000 e il 2015 la produzione globale di abbigliamento è raddoppiata. Nel 2015, inoltre, indossavamo i vestiti il 36% in meno prima di buttarli rispetto al 2000. Qualunque cosa l’AI faccia risparmiare sul fronte dei campioni, è questa la buca da cui deve risalire. Ancora più importante, l’AI potrà anche rendere la produzione più economica e veloce, ma questo non significa necessariamente che produrremo meno roba, e il vero problema è proprio questo, troppa roba. Shein, per esempio, ormai completamente drogata di AI, ha quasi raddoppiato le sue emissioni nel 2023. E quando produciamo tutta questa roba, non sono i campioni a far salire l’inquinamento. Il 70% delle emissioni della moda deriva dalle materie prime e dalla lavorazione, soprattutto dalla produzione e tintura delle fibre, ben oltre la fase di design. Quindi l’AI, pur rendendo la produttività più efficiente, non affronta necessariamente la radice dell’impatto inquinante della moda. Il vero guadagno qui verrebbe dal non produrre affatto quei capi – un punto a favore del fronte dei vestiti digitali.

Accessibilità: chiunque può diventare designer?

L’altra grande promessa dell’integrazione dell’AI nel design è che democratizzerà l’industria. Ma democratizzazione può voler dire più cose. Forse più persone potranno creare brand di moda, ma questo non significa necessariamente moda più interessante.

“Il senso stesso dell’essere un giovane designer, per esempio, è che dovresti fare qualcosa di crudo, non rifinito, proporre un’idea nuova o una prospettiva nuova,” dice Sakata. L’AI può far sentire un giovane designer in grado di competere con una maison di lusso, sostiene, quando il suo vantaggio era proprio non assomigliare per niente a una maison e invece “fare un lavoro nuovo, pericoloso, interessante, con poche risorse e non rifinito. Quindi sì, sarai entrato nell’industria della moda, ma forse non ti rendi conto che stai combattendo contro l’AI a ogni passo per creare qualcosa di nuovo o innovativo.”

E anche se l’AI abbassa la soglia per creare una collezione, la moda è inaccessibile di proposito. Se a livello individuale la moda può riguardare il comfort e l’espressione di sé, come forza sociale è tutta una questione di distinzione.

“L’arma segreta che la moda ha sempre avuto è che è una disgustosa gerarchia di status. È questo che muove la moda da sempre. E se spostiamo i paletti, così che con l’AI chiunque possa saltare nell’arena e lanciare il proprio brand, i paletti si sposteranno di nuovo,” sostiene Sakata.

Quando una tendenza o un capo cool diventa accessibile o comune, smette di essere di gusto. Chi ha le risorse salterà sempre verso qualcosa che i nuovi arrivati non possono ancora fare.

È improbabile che AI e vestiti digitali siano “il futuro della moda”, perché probabilmente nessuna cosa da sola lo sarà. L’unica cosa che possiamo dire con certezza del suo futuro è che, nel momento in cui le prime persone lo raggiungeranno, i desideri saranno già cambiati.

Quanto ai vestiti completamente digitali… Il massimo che possiamo sperare è che arginino un po’ dell’onda consumistica che ci travolge sui social in un vortice di “nuovo nuovo nuovo”. Potrebbero far parte della soluzione “meno roba” di cui abbiamo bisogno, ma non sopravvalutiamone il ruolo. Il 2026 è l’anno in cui è morto il Metaverso, e una vita fatta di un unico capo base e infinite proiezioni digitali sembra improbabile. A quanto pare, abbandonare la nostra esistenza fisica per una digitale non ci entusiasma poi così tanto.