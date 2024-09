I turisti stanno correndo in Islanda per vedere i ghiacciai prima che spariscano

I ghiacciai dell’Islanda si stanno sciogliendo, così, a gennaio, sono partita da Toronto, sapendo che era giunto il momento di andare a vederli. Così sono rimasta ai piedi del ghiacciaio di Mýrdalsjökull con i miei ramponi, le imbracature e la tuta da neve, meravigliata dalla mostruosità di questo enorme cubetto di ghiaccio gigantesco.

I ghiacciai si sciolgono ad un tasso allarmante a causa del cambiamento climatico, spiegano le guide. Non c’è da meravigliarsi che turisti come me si stiano affrettando per andare ad ammirarli.

Tra il 2010 e il 2015 il numero di turisti stranieri in Islanda è più che raddoppiato, in parte grazie ai voli economici della WOW Air, la compagnia aerea low-cost di Reykjavík, in parte proprio per la moda di visitare i ghiacciai: l’80 per cento dei visitatori ha scelto la sua destinazione per ammirare i paesaggi naturali islandesi, secondo una relazione dell’OCSE del 2014. Il 75,7 percento degli islandesi intervistati dall’ente del turismo, nel 2016 ha dichiarato che l’impatto esercitato dai turisti sugli ambienti naturali islandesi è eccessivo.

Infatti, l’Islanda è diventata così affollata da essere paragonata a Disneyland. Di recente, il governo ha introdotto una nuova tassa sui turisti che, secondo le previsioni, nel 2017, dovrebbero visitare il paese in circa 2,3 milioni.

Un tour in Islanda. Le foto sono di Lisa Cumming

Le compagnie turistiche vendono dei tour della durata di un giorno ai visitatori come la loro ultima possibilità di ammirare i ghiacciai che potrebbero scomparire nel giro di 100 anni. Anche i siti di viaggi e i blog incoraggiano i turisti a visitare i ghiacciai islandesi prima che scompaiano.

“A causa del cambiamento climatico, la percezione comune è che i ghiacciai potrebbero sparire domani,” ci ha scritto via mail Edward Huijbens, professore presso l’Università di Akureyri e ricercatore del Centro di Ricerca sul Turismo dell’Islanda. “Ciò ha generato una sorta di turismo da ultima occasione e una fascinazione generale per i ghiacciai”.

Björgvin Hilmarsson, direttore operativo del dipartimento delle spedizioni delle Icelandic Mountain Guides (IMG), ha spiegato via mail a Motherboard che, ogni anno, il numero di visitatori che arrivano in Islanda è in aumento.

“Probabilmente certi turisti pensano che queste potrebbero essere le ultime opportunità di vedere i ghiacciai,” ha scritto. È anche convinto che molti turisti stiano partecipando a questi tour perché in Islanda è molto facile accedere a certi ghiacciai.



Ha spiegato che quando conduce i tour, cerca di far riflettere i visitatori su come il cambiamento climatico eserciti un impatto sull’ambiente.

“Racconto loro che in realtà non passerà così tanto tempo fino a quando tutti i ghiacciai in Islanda saranno spariti,” ha scritto, aggiungendo che l’IMG è incentrato sul turismo eco-friendly. “È sempre sorprendente, per loro sentire parlare di quanto i ghiacci stiano arretrando.”

La maggior parte dei turismo dei ghiacciai in Islanda si svolge nei parchi nazionali, che sono protetti dal governo. La parte sud-est del ghiacciaio di Vatnajökull nel Parco Nazionale di Vatnajökull è il punto chiave, perché è la più grande d’Europa, ha dichiarato Johannes Welling, dottorando all’Università dell’Islanda. Ed è proprio quella la regione in cui Welling sta conducendo del ricerche per la sua tesi sull’impatto del cambiamento climatico sul turismo dei ghiacciai in Islanda.

Le compagnie turistiche si adattano alle nuove realtà del cambiamento climatico, estendendo i loro tour dei ghiacciai con nuovi tipi di escursioni come le gite in barca sui laghi glaciali. Welling mi ha spiegato che si tratta di un modo di rimediare al fatto che ci sono meno posti da visitare. Anche altre compagnie hanno dovuto fronteggiare il problema dei loro ghiacciai dichiarati non accessibili per motivi di sicurezza.

“I ghiacciai sono, per natura, dei paesaggi molto dinamici, ma il turismo necessita di un certo grado di stabilità,” ha scritto Huijbens. “Il cambiamento climatico rende questi ambienti ancora più dinamici e non contribuisce a sostenere lo sviluppo di attività o prodotti locali.”

Welling ha dichirato che alcuni siti sono abbastanza fortunati da essere dichiarati non accessibili solo in modo temporaneo, come il ghiacciaio Sólheimajökull, il cui accesso è stato impedito per un paio di giorni nel 2014 perché un enorme pezzo di ghiaccio era caduto nel lago causando un’onda di dimensioni considerevoli. Lo stesso ghiacciaio è stato dichiarato inagibile a metà del 2016 a causa dell’attività sismica.

Ma, al momento, queste restrizioni degli accessi non sembrano preoccupare più di tanto le compagnie turistiche, secondo Welling.

“C’è tanta domanda in questo momento,” ha concluso Welling. Per lo meno, al momento, l’attività è in crescita.