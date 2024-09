I videogiochi come ‘Mass Effect’ hanno un problema con il sesso

Bando ai giri di parole: il sesso tra alieni è uno sballo. Giochi sconci come Mass Effect rendono il mondo un posto migliore e più curioso in cui vivere, e per questo dobbiamo ringraziare BioWare. Ma non mancano le voci critiche che vi diranno che, a conti fatti, i videogiochi fanno pena quando si tratta di sesso. Due sguardi da pesci lessi si incontrano in una stanza, mentre i loro corpi virtuali si sforzano di non sfrangiarsi i poligoni a vicenda mentre scopano su un lenzuolo volutamente ribaltato — ecco, diciamo che questa scena non grida esattamente risveglio dei sensi.

Al centro dei problemi tra sesso e videogiochi c’è ovviamente la cosiddetta uncanny valley. È vero che i videogiochi possono stimolare emozioni incredibili nel giocatore, grazie alle meccaniche e alle metafore di cui dispongono, ma le sottigliezze del volto umano sfuggono ancora al loro controllo — e il discorso è particolarmente vero per Mass Effect: Andromeda. Ma, anziché cercare soluzioni impossibili per rendere realistiche le scene di sesso nei videogiochi, l’idea migliore è forse quella di sposare una volta per tutte la loro intrinseca natura bizzarra e imbarazzante.

Quando Motherboard ha parlato per telefono con lo scrittore John Dombrow a proposito delle difficoltà legate alla rappresentazione del sesso nei giochi, ad ogni modo, Dombrow ha ribadito che l’obiettivo principale della sua squadra durante la realizzazione delle nuove serie era quello di ottenere storie d’amore più “naturali” e “credibili.” “Volevamo adottare un approccio maturo e concreto. I videogiochi possono finire per essere cartooneschi, cosa che volevamo evitare,” ha detto.

Ma il significato di termini come “naturale,” “credibile,” o “concreto” nel contesto di un gioco digitale fantasy di alieni che scopano, sfugge del tutto a questa analisi, così come, evidentemente, sfugge anche a quelli di BioWare. Come nel caso della trilogia precedente, il sesso e il romanticismo legnoso di Andromeda fanno più ridere che arrossire. L’insistenza del gioco nel voler rendere le scene realistiche e fedeli cammina sul filo della nostra sospensione dell’incredulità nel momento in cui riguarda contesti di colonizzazione spaziale, perché la maggior parte di noi non ha la più pallida idea di che aspetto avrebbero davvero quei luoghi. Ma, come ha ammesso lo stesso Dombrow, la difficoltà nell’introdurre lo stesso realismo in una scena di sesso, sta nel fatto che sappiamo tutti benissimo che aspetto abbia una scopata. Di certo, non è questo.

Dombrow sostiene che tempo, soldi e risorse continuino ad essere gli ostacoli principali alla realizzazione di scene di sesso e romanticismo credibili nei giochi di BioWare. È chiaro che gli sviluppatori debbano dare la precedenza ad altro e, nonostante il gioco funzioni come un dating sim per certi aspetti, i sistemi più profondi di Mass Effect restano quelli relativi al combattimento, non al sesso e all’amore. A differenza di Dragon Age: Inquisition, che arriva ad attribuire statistiche di fedeltà discrete a ogni relazione, la soluzione di Mass Effect alla creazione di relazioni più organiche è ridotta all’instaurazione di rapporti durante le missioni secondarie specifiche di ogni personaggio (che spesso coinvolgono anche combattimenti).

La cosa peggiore è che l’attenzione di BioWare ai contenuti maturi sembra particolarmente trascurata in Andromeda, che Dombrow spiega essere il primo gioco di Mass Effect a non concentrarsi su Shepard (il protagonista della trilogia originale), sul suo stile senza senso e sulla sua fissazione per salvare il mondo. Eppure, per quanto Andromeda faccia qualche tentativo lodevole nell’inserire un aspetto ironico alle storie d’amore e nell’includere relazioni più varie, fallisce il più delle volte nei suoi obiettivi. Inoltre, l’enfasi continua che il gioco pone sul realismo nel sesso svela il vero motivo per cui i giochi, in particolare i dating sim tripla-A, saranno sempre terribili da questo punto di vista: perché stanno combattendo una battaglia senza speranza con l’artificialità stessa del mezzo.