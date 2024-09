La mia vacanza in Giappone

La fotografa di Melbourne ​Heather Lighton è appena tornata dal suo viaggio nella capitale mondiale del kawaii. Anche se, ne siamo certi, avrà visto un sacco di cose interessanti, ha scelto di fotografare soprattutto bambini adorabili e animali domestici buffi.

Potremmo stare qui ore a discutere se la nostra idea di Giappone, visto come un luogo incantato e zuccheroso che esiste solo per alimentare le nostre fantasie sul tè verde al Kit Kat, sia il frutto di una visione arcaica e paternalistica. Ma andiamo. Qui sotto c’è una foto di uno che porta a spasso un procione. In fondo, siamo esseri umani.