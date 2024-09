Il 4/20 uscirà un simulatore di ‘Rick and Morty’ in realtà virtuale

Oh, boy!, a distanza da meno di due settimane dall’uscita a sorpresa della prima puntata della terza stagione di Rick and Morty — il cartone animato di fantascienza che scava nelle profondità dell’animo umano un massima cinica e disgustosa alla volta — il canale Adult Swim ha annunciato l’uscita di un simulatore di Rick and Morty in realtà virtuale.

Per quando è prevista l’uscita, chiedete? Ovviamente per il 20 di aprile, ovvero il 4/20, una data che suppongo non abbia bisogno di troppe spiegazioni.

Virtual Rick-ality sarà disponibile su HTC VIVE e Oculus + Touch a partire dalla prossima settimana e, da quel che si può intuire dal video di lancio, l’esperienza in RV permette di andare in giro ad afferrare morbidi e vagamente osceni plumbus e chissà cos’altro nei panni di Morty, mentre il nonno scienziato pazzo Rick commenta impietosamente le nostre azioni.

Non è la prima volta che il cartone assurdo partorito dalle menti di Dan Harmon e Justin Roiland esce dai confini canonici dell’animazione: già nel 2015, infatti, l’universo di Rick and Morty aveva invaso il social network Instagram, creando una specie di caccia al tesoro ad hyperlink dal titolo Rickstaverse.

Inutile dire che, ancora una volta, cara gente di Rick and Morty, avete catturato la mia attenzione completamente.

Però muovetevi a far uscire la terza stagione, per piacere.