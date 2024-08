Il chimico italiano dimenticato dal premio Nobel

Il Nobel per la Chimica 2016 è stato assegnato a Jean-Pierre Sauvage, dell’università di Strasburgo, a Sir J. Fraser Stoddart, dell’americana Northwestern University, e a Bernard L. Feringa, dell’università di Groningen. Al centro della motivazione i loro lavori sulle nano-macchine (molecular machines), ovvero strutture composte da un piccolo numero di molecole in grado di essere azionate nel momento in cui ricevono energia. Si tratta di nano-ingranaggi supramolecolari che attraverso stimoli chimici, elettrochimici o luminosi, riescono a eseguire specifici movimenti e compiti.

Due dei tre premiati dai giudici dell’Accademia reale svedese delle scienze, Sauvage e Stoddard, hanno sviluppato le loro ricerche, dagli anni Novanta in poi, in stretta collaborazione con il gruppo di ricerca italiano guidato da Vincenzo Balzani dell’Università di Bologna. Il chimico italiano ha firmato 26 articoli scientifici con il Francese Sauvage, mentre son oltre 70 le pubblicazioni insieme allo scozzese Stoddart.

