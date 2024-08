Il comune di Bologna vuole monitorare le passeggiate in centro tramite smartphone

Per tutti gli utenti Vodafone che trascorreranno le feste natalizie a Bologna ci sarà un bel regalo ad attenderli: il comune ha infatti deciso di monitorare il flusso di visitatori durante i cosiddetti T-Days, analizzando i dati di localizzazione prodotti dagli smartphone.

Questa scelta è solo l’ultimo degli esempi che segnalano la graduale fuoriuscita della sorveglianza digitale dai suoi confini online. Se infatti ormai diamo per scontato che ogni nostro like, sito web e mail siano monitorati ed analizzati a scopi pubblicitari, purtroppo rischiamo di doverci abituare allo stesso trattamento anche quando passeggiamo nel centro città.

Videos by VICE

La pedonalizzazione della zona T di Bologna — vie Ugo Bassi, Rizzoli, Indipendenza — nei fine settimana e nei giorni festivi è chiaramente un’ottima occasione per rivitalizzare le attività commerciali del centro e l’afflusso di turisti. Ogni cellulare si connette alle celle telefoniche per rimanere in contatto con la rete, e queste informazioni possono essere utilizzate per triangolare la posizione degli utenti e i loro spostamenti.

Nell’era dei big data, però, il comune di Bologna sembra aver sentito la mancanza della possibilità di quantificare concretamente il numero di visitatori, come si legge anche nel documento che ha consegnato il bando a Vodafone, per un importo di 32.787,50€: “il Comune non possiede nelle sue banche dati informazioni sui flussi pedonali in centro, pur trattandosi di un dato di rilevante interesse.”

L’amministrazione è infatti interessata alla distinzione fra residenti e non residenti nell’area T, al tempo di permanenza dei visitatori, al movimento dei flussi, e persino alla provenienza delle persone, indicando come di interesse “l’area statistica, il comune, il paese, e la distanza.”

La soluzione per questo tipo di esigenze è molto semplice e già presente nelle nostre tasche: gli smartphone. E questo ci deve far preoccupare.

Ogni cellulare si connette alle celle telefoniche per rimanere in contatto con la rete e queste informazioni possono essere utilizzate per triangolare la posizione degli utenti e i loro spostamenti. I nostri smartphone sono costantemente in contatto con le celle poiché abbiamo una miriade di applicazioni che si aggiornano in background — è così che riceviamo notifiche di mail e messaggi prima ancora di aprire le app — e lo stesso vale per le chiamate e gli sms.

Mentre ci spostiamo, quindi, lasciamo alle nostre spalle piccole tracce del nostro passaggio e sono proprio questi dati che il servizio Vodafone Analytics utilizza per analizzare i flussi pedonali. Sono previste anche alcune garanzie sui dati degli utenti, come si legge sul sito di Vodafone: “i dati, prima di esser elaborati attraverso specifiche procedure algoritmiche, vengono opportunamente ed irreversibilmente anonimizzati ed aggregati nel rispetto delle vigenti normative di Privacy.”

Rimangono dei dubbi su quell’”irreversibilmente anonimizzati” visto che in passato diversi studi hanno già mostrato che dati sulla localizzazione ritenuti anonimi in realtà possono essere de-anonimizzati. Comunque, come riportato sul sito di Vodafone, si può chiedere di essere rimossi dall’analisi inviando un sms con scritto OPT OUT al 3424010000.

Oltre alle preoccupazione per la privacy, però, quello che più preoccupa in questo caso è il tentativo di estendere il monitoraggio anche alle attività fisiche. Si sta cercando di normalizzare una forma di controllo nata sul web, e facilitata dalla sua stessa infrastruttura, per poterla estendere ed applicare anche in ambiti che fino ad ora erano rimasti lontani da ogni tipo di sorveglianza.

Era già successo nel caso dei totem pubblicitari della stazione centrale di Milano che monitorano l’attenzione e la presenza delle persone per riprodurre pubblicità mirate, e sta succedendo anche con i lettori automatici di targhe dei veicoli, sempre più diffusi nelle città italiane e all’attenzione anche dell’Electronic Frontier Foundation negli Stati Uniti.

Quando il monitoraggio diventa fisico, e non più soltanto digitale, è ancora più difficile cercare di sfuggirvi. Questo Natale, quindi, se vi capita di passare per Bologna e siete clienti Vodafone, pensateci.