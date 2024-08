Il drago zombie di ‘Game of Thrones’ sputa dicianoacetilene?

ATTENZIONE: Questo post contiene spoiler sulla settima stagione di Game of Thrones.

Viserion, uno dei tre draghi nati dalle uova che Daenerys Targaryen ha covato per tutta la prima stagione della serie HBO Game of Thrones, ha sempre avuto un ruolo minore rispetto ai due fratelli Drogon (uso pronomi maschili perché i nomi dati ai draghi sono di uomini, ma è giusto notare che queste bestie, nell’universo di Game of Thrones, non hanno un sesso definito).

Ma ora che è morto e rinato come drago zombie, Viserion ha lasciato i margini del palcoscenico per diventare un elemento della storia a dir poco epico. Nell’ultima scena di questa stagione, zombie-Viserion, cavalcato dal Night King, vola dritto verso la Barriera di ghiaccio per sfondarla senza tanti complimenti con il suo misterioso respiro infuocato blu elettrico. La colossale muraglia ghiacciata che ha protetto Westeros per migliaia di anni dalle forze predatrici che vivono dove è perennemente inverno ora è stata violata, e l’esercito di non-morti è pronto a fluire nella terra dei vivi.

Da quando il Night King ha colpito a morte Viserion con una lancia e lo ha riportato in (circa) vita nel sesto episodio, i fan hanno cercato di capire quali sarebbero state le capacità di un drago zombie. Alcuni avevano predetto che potesse diventare un drago di ghiaccio, una creatura leggendaria a cui George RR Martin allude nella serie di romanzi A Song of Ice and Fire, da cui è tratto Game of Thrones. Nei capitoli che vedono protagonista Jon Snow, il personaggio riflette spesso sui racconti che ha sentito fare alla vecchia Nan a Winterfell, secondo cui queste bestie dell’inverno avrebbero avuto un fiato così freddo da poter congelare una persona in un battito di ciglia.

“Queste creature colossali, svariate volte più grandi dei draghi di Valyria, si dice siano fatte di ghiaccio vivente, con gli occhi azzurro pallido ed enormi ali traslucide attraverso cui si possono intravedere la luna e le stelle, mentre roteano nel cielo,” ha scritto Martin in The World of Ice and Fire.

Zombie-Viserion ha effettivamente gli occhi azzurro pallido ora. Ma quando sfoga la sua potenza contro la barriera, è chiaro che quelle sono fiamme incandescenti capaci di sciogliere il ghiaccio. Niente a che vedere con il respiro di un drago di ghiaccio.

Che cosa cavolo respira Viserion, allora? E come condizionerà il suo ruolo nella battaglia che sta per cominciare? Forse possiamo trovare una risposta nel nostro universo, per quanto privo di draghi.

Alcune delle fiamme più calde sfruttate dall’ingegneria umana bruciano blu, come le torce ossiacetileniche, che sono usate per ammorbidire e tagliare il metallo. Il colore insolito è spesso dovuto alla composizione chimica della sostanza che brucia, ma è più spesso legato all’aumento di ossigeno che la fiamma consuma.

L’ossigeno è altamente infiammabile, il che rende le molecole di gas prossime a una fiamma molto più calde ed eccitabili. Questa cosa genera una tinta bluastra. Comparata con le fiamme gialle normali, che bruciano a circa 1.000 °C, le fiamme blu possono raggiungere temperature intorno ai 4.000 °C quando consumano dicyanoacetylene, una sostanza estremamente combustibile.

Forse nella sua forma zombie Viserion ha guadagnato un po’ di dicyanoacetylene ossigenato extra in gola, che ha modificato la composizione, la temperatura e il colore delle sue fiamme.

La cosa avrebbe senso pensata in relazione all’ultima scena del finale di stagione, che vede l’esercito dei morti camminare attraverso la breccia aperta da Viserion nella barriera. Se un drago normale avesse cercato di sciogliere la struttura con fiamme incandescenti, avremmo visto fiumi di acqua scendere lentamente dalla struttura in scioglimento.

Invece, sembra che Viserion abbia vaporizzato completamente la muraglia di ghiaccio, e il pezzo che ora manca sembra essere direttamente volato in cielo come gas sublimato, anziché come neve sciolta. A conferma, in qualche modo, dell’idea che le nuove fiamme blu di Viserion possano rivelarsi molto più calde di quelle dei suoi fratelli viventi.

È un bel casino, se ci pensate. Significa che zombie-Viserion e il Night King sul suo dorso potrebbero essere ancora in grado di scagliare colpi ancora più letali di quelli che hanno subito nella puntata scorsa — sia dai guerrieri che dai draghi. Significa anche che, a prescindere da chi vincerà la guerra per Westeros, Viserion avrà sempre un posto come saldatore industriale.

Ovviamente, come altri spettatori della serie hanno ipotizzato, potrebbe anche darsi che il fuoco blu di Viserion abbia origini semplicemente fantastiche. Ora che la serie è più vicina che mai al suo finale, i poteri mistici stanno diventando più prominenti e l’abilità del drago zombie potrebbe semplicemente derivare da una delle tante forze magiche di Westeros.

Ad ogni modo, tenetevi pronti: le risse epiche tra draghi stanno arrivando.