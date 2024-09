Lo stato del Kentucky ha dato fuoco a 50 kg di cannabis perché era troppo forte

Se sognate di sballarvi con della cara e vecchia canapa, abbiamo brutte notizie.

Per quanto la canapa e la marijuana siano entrambe piante di cannabis, si tratta di due specie separate, con differenze importanti. In particolare: la canapa commerciale contiene solo tracce di tetraidrocannabinolo, o THC, il principio attivo della marijuana che vi fa sballare. Ecco perché, se una fattoria ha un campo di canapa che supera il limite di THC consentito dal governo, resta un’unica soluzione: dare tutto alle fiamme.

È successo la settimana scorsa in Kentucky, quando il dipartimento di stato dell’agricoltura ha bruciato quasi 50 kg di canapa dopo aver riscontrato livelli di THC più alti del limite legale. Secondo il Controlled Substances Act, la canapa industriale non può contenere più dello 0,3 percento di THC. Ma alcuni raccolti cresciuti di recente nello stato del Kentucky avevano livelli di THC quattro volte superiori a quel limite, un valore troppo alto per la canapa.

Una dichiarazione inviatami dal Dipartimento dell’Agricoltura del Kentucky spiegava come l’ente “non abbia altra scelta se non applicare la legge federale,” per “evitare che materiale non conforme sia immesso nel mercato.”

Ma se questa canapa ha troppo THC dentro, darle fuoco non esporrebbe gli agenti del dipartimento al rischio di — bé — finire strafatti? Purtroppo no. Prima di tutto, la cannabis ha bisogno di livelli di THC più elevati per avere un effetto psicoattivo. La media di quantitativo di THC nell’erba venduta in Colorado, per esempio, è al 18,7 percento, ma può arrivare fino al 30 percento e, in certi casi, persino di più. Anche volendo quadruplicare il limite legale per la canapa, si raggiunge solo un misero 1,4 percento di THC, un quantitativo praticamente inutile allo scopo.

In secondo luogo, la canapa contiene livelli molto alti di cannabidiolo, o CBD. Nella marijuana, dove si combina con il THC, il CBD può contribuire agli effetti psicoattivi della sostanza. Ma quando c’è così poco THC, il CBD può causare l’effetto opposto e bloccare quel poco di effetto che il THC avrebbe, stando a una ricerca pubblicata dal North American Industrial Hemp Council.

Senza contare, infine, il fatto che, anche se questo campo di canapa avesse livelli di THC simili a quelli dell’erba vera e propria, dargli fuoco non vi farebbe sballare. Questa ipotesi è diventata argomento di preoccupazione in California nell’estate del 2015, quando una serie di incendi ha iniziato a colpire anche alcuni campi di marijuana. All’epoca, gli esperti hanno detto che il fumo proveniente dalle coltivazioni di erba arse non avrebbe avuto alcun effetto psicoattivo, per quanto ci fosse il rischio di sentirsi male di stomaco in caso di inalazione.

Il dipartimento dell’agricoltura del Kentucky mi ha detto che meno dell’1 percento della canapa che cresce nello stato supera i livelli di THC che rende inevitabile distruggere il raccolto; una buona notizia, considerando che si tratta di una pianta importante per l’area, che fornisce nuove opportunità per i coltivatori. Per il 2017, il Kentucky ha dato il permesso a 209 fattori di coltivare 12.800 acri di canapa industriale, che può essere utilizzata per carta, tessuti e bio-carburanti.

Anche se è troppo forte e tocca bruciarla, non c’è bisogno di reagire in modo esagerato. Prendete esempio dal senatore Ron Wyden, che giusto l’anno scorso, a sostegno di un alleggerimento delle norme sulla coltivazione della canapa, ha detto:

“Se pensate di sballarvi fumando la canapa, sappiate che avete la stessa probabilità di riuscirci fumando il cotone di una T-shirt.”