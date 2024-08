Ma il logo di Twitter al contrario sembra Sonic?

A volte, il nostro lavoro ci porta a mettere gli occhi su cose di cui non eravamo assolutamente a conoscenza ma che scopriamo mentre stiamo lavorando ad altro.



Quando ho scritto dei problemi legati al processo di autenticazione di Twitter. L’azienda era bersaglio di nuove critiche per aver fatto autenticare Jason Kessler, l’organizzatore della manifestazione Unite the Right a Charlottesville.

Motherboard tratta spesso le notizie riguardanti Twitter, in questi casi, è sempre difficile trovare delle immagini per le copertine che siano di alta qualità e convincenti. Guardando agli articoli precedenti, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel trovare (o creare) delle immagini originali riguardo questo argomento. Gli archivi di immagini stock sono pieni di foto di Twitter tristi o drammatiche; il mio genere preferito sono quelle prese dallo schermo di un computer.

Quindi, prima di pubblicare la mia storia, ho discusso con Jason Koebler, l’editor di Motheboard, su quale immagine utilizzare. Jason se ne è uscito con una bella idea che ho migliorato.

È il logo di Twitter rovesciato con un segno di spunta al posto dell’occhio. Un’immagine provocatoria.

Visto che me la cavo con Photoshop, ho reso l’immagine orizzontale e ad alta risoluzione, come piace al nostro CMS.

Ecco molto meglio così.

Come mi succede sempre, dopo che il pezzo è stato pubblicato, ho iniziato a controllare ossessivamente i commenti. In pochissimo tempo, i lettori hanno iniziato a dire che il logo di Twitter capovolto è uguale a Sonic. Non trovate anche voi?

Definitely thought this thumbnail was Sonic the Hedgehog. — Jack Donovan (@Jyakku) November 9, 2017

why did the pic make me think this was gonna be about sonic — Joe (@AJoeGall) November 9, 2017

Mettendo le immagini l’una accanto all’altra, capite davvero di cosa sto parlando. Il blu. Gli spuntoni. L’area del mento. Il naso e/o il becco.



Visto?

Non sono una complottista, ma sono davvero troppo simili. È una cosa che fa pensare. Visto che mi pare si dica che tutta l’arte è derivativa, o qualcosa del genere, vale la pena dare un’occhiata.



Sonic the Hedgehog è stato pubblicato per la prima volta nel 1991 per il Sega Genesis. Ma, in principio, era stato concepito dal designer di Sega Naoto Ohshima con il nome di “Mr. Needlemouse.” Questa prima incarnazione era molto più simile al logo di Twitter rispetto al Sonic contemporaneo. Anche le prime fasi di lavorazione del personaggio erano più da cartoon. Sonic è sempre stato blu. E ha pure il suo profilo Twitter.



D’altra parte invece, la prima versione del logo di Twitter, era il suo nome in bubble. Ad un certo punto, Twitter ha adottato il suo iconico uccellino come simbolo. Secondo AdWeek, si trattava di “un’immagine di iStock dell’artista Simon Oxley i cui diritti sono stati acquisiti per circa 15 dollari,” il logo è stato perfezionato in seguito (proprio come ho fatto con l’opera d’arte di Jason), prima del suo restyling nel 2012. Inoltre, è stato battezzato “Larry”.

Ora, è importante notare che l’uccellino di Oxley non assomiglia a Sonic. Solo una volta adattato (dal co-fondatore di Twitter Biz Stone), ha assunto una silhouette da Sonic. Inoltre, la somiglianza è ancora più completa una volta capovolto.

I drew a bird for the Twitter logo. Lawyers needed a name to trademark it. I’m from Boston so I named it Larry Bird. I wonder if he knows? — Biz Stone (@biz) October 31, 2017

Ho contattato Stone su Twitter, chiedendo se si era mai accorto della somiglianza. Forse si era ispirato inconsciamente al personaggio di Sega? Al momento della pubblicazione di questo articolo, non ho ottenuto risposta.

https://twitter.com/SarahNEmerson/status/928756257778843649

Ho anche interpellato un portavoce di Twitter sulle origini del logo, sottolineando la somiglianza con Sonic e mi hanno risposto solo “lol.”



Secondo qualcun altro, il logo di Twitter assomiglia a Batman. Ok, sotto un certo punto di vista, ci può stare.

People, the rules are very clear: Don't change the logo to look like Batman. pic.twitter.com/pbaLiskl — Ryan Greenberg (@greenberg) June 6, 2012

Sempre secondo Motherboard, l’editor Emanuel Maiberg ha suggerito che il logo capovolto potrebbe essere un altro tipo di uccello.

Le regole di Twitter sull’utilizzo del suo logo dichiarano esplicitamente: “Non alterare, ruotare o modificare il logo”. Andiamo: non è la bandiera americana. Che cosa sta cercando di nasconderci Twitter?

Qualsiasi sia la verità, in ogni caso, si tratta di un esercizio interessante per capire quello che i nostri occhi sono abituati a vedere. Sono anche sicura che abbia profondamente a che fare con la riconoscibilità dei marchi, ma non mi sento di sbilanciarmi su questo tema.

Anche secondo voi il logo di Twitter capovolto assomiglia a Sonic? Oppure pensate che sono pazza?