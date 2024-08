Il Mac più potente di tutti è di 6 anni fa e non è venduto da Apple

Il Mac più potente al momento in vendita non è l’iMac Pro da 5.599 euro. Il miglior Mac non è nuovo e non lo vende neanche Apple — ha sei anni e si compra da un’azienda danese diretta da un italiano: Gianluca Mazzarolo.

C’è una piccola comunità in rapida crescita formata da professionisti che lavorano in ambito creativo — editor video, ingegneri del suono, sviluppatori di software, grafici e creatori di render 3D — che stanno modificando i loro Mac Pro del 2009-2012 circa per renderli addirittura più potenti rispetto agli ultimi modelli di Apple. Dato che questi computer possono utilizzare schede grafiche di alta qualità non compatibili con gli iMac Pro o gli Mac Pro del 2013 e successivi, queste macchine pimpate possono superare anche le performance dei computer nuovi di zecca.

I Mac Pro 4.1 e 5.1 sono conosciuti nella comunità come le “cheese grater,” cioè, le ”grattugie da formaggio” delle Mac Pro Tower. Sono gli ultimi computer desktop venduti da Apple che lasciano ancora il massimo delle possibilità di essere modificati e aggiornati, prima dell’avvento del tanto discusso “black trash can” design venduto oggi — che non è cambiato in modo significativo dal 2013. Così, grazie a queste caratteristiche, spesso le versioni modificate del 4.1 e del 5.1 sono i computer Apple più veloci che si possono acquistare oggi.



I membri della comunità stanno inserendo delle nuove CPU, RAM, SSD e schede grafiche moderne nei Mac cheese grater facendogli così superare in molti casi le prestazioni dei prodotti venduti oggi da Apple. Il gruppo Facebook Mac Pro Upgrade è pieno di persone che si accaparrano vecchi Mac Pro da eBay e Craigslist e ci modificano tutto il modificabile.



”Stiamo usando lo scheletro della macchina,” mi ha spiegato al telefono Gianluca Mazzarolo, proprietario della danese Big Little Frank, che crea Mac Pro su misura per chi lavora in ambito creativo. ”Per quanto riguarda le CPU, non ci sono state evoluzioni drastiche negli ultimi 3-4 anni. Per ottenere quello che vogliono molti professionisti, è sufficiente una buona GPU. Abbiamo trovato il modo di installarne due di buona qualità nei vecchi Mac e per certi lavori, è meglio di qualsiasi Mac in vendita al momento.”



“Stiamo aiutando Apple a colmare questo divario tra il 2013 e qualsiasi sarà la data di uscita del nuovo Mac Pro”

Ci sono anche degli inconvenienti: l’installazione di nuove CPU a volte comporta il ”delid” — la “scoperchiatura” — di un processore, cioè rimuoverne una parte esterna per renderlo compatibile con il 4.1 o il 5.1. Una serie di componenti più recenti, infatti, non sono compatibili perché non esistono i driver adatti. La mancanza di porte Thunderbolt rende questo processo complicato per alcune persone. Mazzarolo ha anche dovuto trovare il modo di reindirizzare l’alimentatore del Mac Pro per fornire energia direttamente alle GPU moderne che ne richiedono molta (per come sono state progettate, invece, l’alimentazione è direzionata e limitata dalla scheda madre del computer).



Ma molti di questi potenziali problemi sono stati completamente risolti dalla comunità. Allo stesso modo della comunità Hackintosh, il gruppo Facebook ha pubblicato una lista di componenti compatibili e incompatibili, condivide tutorial scritti o video sull’aggiornamento dei computer e ha anche trovato il modo di trasformare il Mac Pro 4.1 in un Mac Pro 5.1 grazie a un aggiornamento del firmware. Per ovviare alla mancanza della porta Thunderbolt, i più esperti stanno utilizzando delle connessioni ethernet da 10 Gb/s per collegare direttamente i propri computer a dischi rigidi di grandi dimensioni con memorizzati i contenuti multimediali.



Il business di Big Little Frank è rivolto alla comunità dei professionisti che delusa da Apple ha impedito di modificare i MacBook Pro e Mac Pro in modo indipendente.



”È veramente assurdo. Se vai sul sito di Apple non riesci a trovare un computer migliore di questi,” ha spiegato Mazzarolo. ”Penso che molte delle persone che fanno parte di questo gruppo vedano l’aggiornamento del Mac Pro come un modo più economico per avere un Mac funzionale. Ma non credo sia questo il punto. Il fatto è che la gente voleva dei Mac più potenti e Apple non glieli ha dati, così, abbiamo dovuto pensarci noi.”



Diverse persone hanno sperimentato con i propri aggiornamenti fai-da-te dei Mac Pro, e molti YouTuber stanno condividendo i loro metodi per aggiornarli.



Mazzarolo ha ragione quando afferma che c’è un’ampia fetta degli utenti di Apple scontenta dal fatto che il Mac Pro non venga aggiornato dal 2013, che i nuovi MacBook Pro sono entrambi non modificabili e che hanno solo delle porte USB-C per essere potenziati. L’anno scorso, Apple ha fatto un po’ di pubblicità per far sapere ai fan dei Mac Pro che il Mac Pro non è morto — tuttavia non è stato ancora annunciato nessun nuovo modello. Come conseguenza di questo vuoto del mercato, la comunità Hackintosh e quella di Mac Pro Upgrade non hanno potuto fare altro che crescere e epsandersi.



Ci sono una serie di ragioni per cui i vecchi Mac Pro possono diventare così potenti:



Anche se le CPU all’avanguardia non funzionano con loro (i driver spesso non esistono, e in alcuni casi la scheda madre vecchia di sei anni non può gestirli), il Mac Pro 5.1 è stato progettato per ospitare fino a 12 core: ”Anche se un singolo core non è veloce, immagina di averne 12 pensati per l’editing audio e video — tutti questi core insieme sono più veloci del mio nuovo MacBook,” ha spiegato Mazzarolo. Il nuovo iMac Pro può contenere fino a 18 core; i nuovi MacBook Pro, invece, un massimo di quattro core.

Il 5.1 può ospitare fino a 128 GB di RAM, la stessa quantità che può ospitare uno degli ultimi iMac Pro e il doppio della quantità di RAM che secondo Apple il Mac Pro-cestino può ospitare (è importante sottolineare che la RAM utilizzata nei Mac più recenti di solito è più veloce).

Il 5.1 può essere modificato per utilizzare le unità SSD più moderne che, secondo Mazzarolo, in alcuni casi, sono più veloci di quelle utilizzate nel nuovo iMac Pro.

Il 5.1 può utilizzare quasi tutte le nuovissime schede grafiche della maggior parte dei produttori, questa è la ragione principale per cui un vecchio Mac Pro completamente pimpato può superare le performance dei nuovi computer. ”Con alcuni motori di rendering, le schede AMD usate da Apple [nei nuovi Mac Pro] non funzionano nemmeno,” ha aggiunto l’esperto. ”In generale, anche le schede grafiche di livello intermedio che abbiamo inserito sono veloci come quelle dell’iMac Pro. Possiamo usare delle schede di migliore qualità e usarne addirittura due.”

Sul gruppo Facebook, Mazzarolo ha pubblicato i dettagli di uno dei suoi Mac creati su misura, che può riprodurre video RED RAW da 5K, 6K e 8K a differenza dei modelli attuali di Apple. Un nuovo MacBook pro da 15 pollici e un recente Mac Pro ”cestino” non sono riusciti a riprodurre video con più di 8 fotogrammi al secondo. Invece, il suo modello personalizzato arrivava anche 24 fps.

Per essere chiari, anche il Mac Pro 5.1 più pimpato del mondo non riuscirà a superare le performance dei computer più recenti in molte attività quotidiane. Questi computer modificati vengono realizzati specificamente per l’editing video, la progettazione grafica, la registrazione audio e l’editing — e molti dei clienti di Mazzarolo lavorano in questi settori. Per esempio, ho visto persone provare a giocare ai videogiochi più recenti su alcune di queste macchine più vecchie con risultati altalenanti.



In ogni caso, Mazzarolo è anche consapevole che il suo attuale metodo di lavoro non potrà durare per sempre. Le sue macchine variano di prezzo da 1.200 fino a oltre i 7.000 euro (quando includono hardware esterno separato per clienti specifici.) Inoltre, spiega ai clienti che i suoi computer probabilmente saranno competitivi solo per altri due anni e che per lui, ad esempio, non avrà più senso modificare questi computer tra circa un anno e mezzo, quando la tecnologia delle CPU e delle RAM nei computer ”ufficiali” migliorerà al punto che le componenti ancora compatibili con i vecchi Mac Pro non saranno più competitive.



Anche lui, come tutti gli altri professionisti del mondo, è in trepidante attesa che Apple annunci l’uscita dei nuovi Mac Pro. Fino a quando non usciranno, sostiene che è come se la sua attività stesse facendo un favore Apple evitando che molti suoi utenti passino al PC.



”Stiamo aiutando l’azienda a colmare questo enorme divario che si è creato tra il 2013 e qualsiasi sarà la data di uscita del nuovo Mac Pro,” ha detto. ”Questo buco allontana fa perdere molti utenti.”

