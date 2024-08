Il miglior personaggio di ‘Altered Carbon’ è un hotel

Altered Carbon è il nuovo gioiello fantascientifico di Netflix sul costo della vita eterna. È una detective story ambientata in un lugubre mondo cyberpunk dove nessuno muore mai davvero, dove ogni perversione è disponibile a un prezzo, e dove per rimanere giovani basta comprare un nuovo corpo. È in questo mondo che Takeshi Kovacs — l’eroe di Altered Carbon — deve risolvere un bizzarro omicidio e riconciliarsi con il suo passato.

È un vero peccato che l’hotel che Kovacs chiama casa sia ben più interessante dell’eroe che ospita.

Ambientato in un futuro distante, Altered Carbon sfrutta una semplice detective story per esplorare i temi cyberpunk più classici. Cosa significa essere umani= A quale punto un simulacro digitale assume la stessa importanza della sua controparte reale? La tecnologia libererà gli esseri umani o renderà ancora più gravi dei problemi già esistenti come la disuguaglianza?

Lo show pone delle domande a cui non risponde troppo bene e devia dal suo materiale di partenza in maniere che finiscono per edulcorare i temi che tratta, ma l’hotel gestito da Edgar Allan Poe è una bella eccezione. Nel mondo di Kovacs, degli hotel vuoti e animati da delle intelligenze artificiali costellano il panorama urbano. L’intelligenza artificiale è il cervello, ma l’hotel è il corpo. I letti che si fanno da soli, i fuochi e gli impianti sono tutte estensioni di Poe. Se qualcuno rompe un vetro, Poe soffre. Gli sviluppatori originali avevano programmato le intelligenze artificiali con un’attenzione verso gli ospiti che confina con l sessuale. Sono un po’ inquietanti ed eccessivamente cortesi, quindi nessuno vuole dormirci dentro.

La mente di Kovacs è rimasta in archivio per centinaia di anni quindi non sa granché a riguardo e, avendo bisogno di un posto in cui stare, finisce al Raven — un AI hotel con un aspetto da 19esimo secolo e un’AI programmata per avere le stesse sembianze di Edgar Allan Poe. Questo è un personaggio che non c’è nei libri — in quelli è Jimi Hendrix a gestire l’hotel. La decisione di rimpiazzare Hendrix con Poe è brillante perché rispecchia i temi della storia e regala un tributo alle origini noir della storia che Altered Carbon racconta.

Questa è una detective story. Kovacs è un uomo simile a Philip Marlowe o Sherlock Holmes — un tizio con un grosso cervello e il pugno facile che segue degli indizi per punire i bassifondi della società e i ricchi decadenti. È il tipo di personaggio che Poe ha creato.

Oltre che alla storia breve e alla fiction horror, Poe ha creato le detective story. Le sue storie su Auguste Dupin creano il modello per personaggi come Holmes, Marlowe e Kovacs. Durante la serie, l’AI Poe studia le storie criminali del 20esimo secolo per famigliarizzare meglio con Kovacs e aiutarlo nel suo viaggio. Si eccita all’idea di fare il detective ed è davvero bello vedere quando succede.

Per essere una AI, Poe è incredibilmente umano e questa umanità dà a Poe una profondità che lo distingue dagli altri personaggi due dimensionali di Altered Carbon. Questa è un’intelligenza artificiale che ama le persone e le vuole capire. È stato programmato per aiutare le persone, ma ciò non lo infastidisce. Invece, si cala perfettamente nel personaggio e prova disperatamente a farsi degli amici ogni volta che qualcuno varca le soglie dell’hotel.

Come Blade Runner 2049, il personaggio più artificiale di Altered Carbon è anche il più umano. Il mondo di Kovacs è un mondo in cui i ricchi vivono così a lungo da credersi dei che hanno divorziato dalle preoccupazioni umani e le futili noie della carne. Lo show chiede al pubblico di pensare a ciò che rende qualcuno (o qualcosa) un umano e poi mette sotto i riflettori l’intelligenza artificiale Poe per dare una risposta. È una delle poche persone decenti nel futuro miserabile e pieno di sesso di Netflix.

