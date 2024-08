Questa storia del primo appuntamento come gioco delle parti su cui doveva nascere l’articolo ha retto ben poco, visto che io e Gianluca ci conosciamo già.

Questo genere di incontri ricade a bomba in quelle coincidenze assurde che mi capitano a fasi alterne; quelle cose che, se le confidi a una persona che non ti conosce, sono difficilmente credibili. È successo che ben cinque anni fa, per cause e motivi fortuiti e non decifrabili, ci incontrassimo. A dire tutta la verità quando lo conobbi non sapevo quasi neanche chi fosse, perché era un periodo in cui non ascoltavo rap italiano. Ma capitava spesso che mi addormentassi con “Piccole Cose” o “La Luce”.

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey: Il mio non-primo appuntamento con Ghemon