Il miracolo del supermercato che vendeva t-shirt di Supreme a 4 dollari

Ieri, l’utente di Reddit CokeSlurpees ha condiviso sul sito la storia del giro al supermercato più incredibile di sempre. Dopo aver saputo che il punto vendita Kmart [catena di grande distribuzione australiana paragonabile a Tesco, Walmart o Costco] della città in cui vive in Idaho avrebbe a breve chiuso i battenti, CokeSlurpees ha deciso di farci un salto per dare un’occhiata alla merce scontata, e si è imbattuto in uno scaffale zeppo di t-shirt American Apparel a un prezzo ridicolo. Probabilmente, il brand losangelino le aveva vendute in stock a Kmart dopo aver dichiarato bancarotta all’inizio del 2017.

Seppellite tra le altre magliette a 4 dollari, CokeSlurpees ha anche trovato una serie di t-shirt con l’etichetta Supreme in giallo, bianco, blu petrolio e verde. Troppo bello per essere vero? Forse, ma è un meccanismo che si ripete spesso nell’industria della moda, sebbene raramente il protagonista sia un brand così noto e dalla presenza di mercato così forte come Supreme. È infatti prassi comune per i colossi del retail acquistare in stock le merci di marchi andati in fallimento: il prezzo in stock è irrisorio, e il profitto quasi sempre assicurato.

