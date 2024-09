Il mistero del suono sottomarino rimasto irrisolto per 20 anni

Nel 1997, mentre svolgevano una ricerca sui vulcani subacquei al largo delle coste sudamericane, un team di scienziati ha registrato qualcosa di inspiegabile: uno strano rumore dal volume eccezionale. Lo hanno battezzato “il Bloop.”



Il Bloop è stato uno dei suoni subacquei di maggiore volume mai registrati: tanto da essere catturato da vari idrofoni (microfoni subacquei) distanti quasi 5.000 chilometri tra loro hanno. I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration, che hanno registrato per primi il Bloop, non riuscivano a capire cosa l’avesse causato, ma erano certi che fosse qualcosa di speciale.

“È insolito che un suono venga registrato da tutti i sensori che abbiamo sparso in giro,” ha spiegato Bob Dziak, responsabile del programma acustico della NOAA. “Una nave o una balena che emettono un suono nell’oceano, non sono sufficientemente potenti da venire registrati in tutto il Pacifico, ma questo suono è stato registrato su diversi idrofoni attirando la nostra attenzione come qualcosa di unico.”

Il bloop ha stuzzicato l’immaginazione di molte persone in tutto il mondo, così sono iniziate ad emergere teorie sulla sua origine: un dinosauro acquatico, uno squalo megalodonte o una creatura marina sconosciuta. Queste teorie hanno guadagnato sempre più sostenitori quando la NOAA ha annunciato che origine del suono non era riconducibile all’uomo. Piuttosto, questa era “probabilmente di natura biologica.”



Si trattava palesemente della scoperta di un mostro marino.

“Di solito esito nel fare affermazioni del genere perché non credo che giovino molto al dibattito scientifico, ma questo suono era stato considerato di probabile origine animale e una delle idee che sono iniziate a circolare è che si trattasse di un calamaro gigante,” ha dichiarato Dziak.

Altri erano convinti che non si trattasse di un calamaro gigante quanto di un mostro con il volto di polpo: Cthulhu, la mitica creatura del racconto ‘Il richiamo di Cthulhu’ di H.P. Lovecraft. È interessante sottolineare che il Bloop è stato rilevato a soli 1.500 chilometri dal luogo in cui Cthulhu dovrebbe essere emerso per la prima volta, secondo il racconto di Lovecraft. Questo elemento non ha fatto altro che alimentare la teoria secondo cui Cthulhu stesse emettendo il suo richiamo dalle profondità del mare.

Solo nel 2005 gli scienziati hanno saputo spiegare definitivamente la natura del Bloop e la sua provenienza — scoprendo la verità per caso. Nel nostro primo episodio di Science Solved It, il nuovo podcast di Motherboard, esploriamo la storia del Bloop e il processo scientifico che ha portato alla sua spiegazione.

