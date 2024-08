Il mondo segreto dei mini-cellulari infilati su per il retto

Anche se oggi il successo di un modello di smartphone è proporzionale alle dimensioni del suo schermo, nei primi anni Duemila i produttori di telefonini cercavano di farli sempre più piccoli. Oggi l’esempio più famoso di quel trend è lo Zanco Fly, il cellulare più piccolo del mondo. Non è l’unico, ma tutti i cellulari di questo genere sono prodotti da aziende sconosciute e non si trovano nei maggiori negozi di elettronica. Su Amazon e eBay invece sono ovunque, con prezzi che si aggirano intorno ai 40 dollari.

E alcune loro caratteristiche non sono male—ad esempio la modalità standby che dura tre giorni. Ma il loro vero punto di forza, quello che li distingue dall’ultimo modello di smartphone in commercio, è un altro. Questi cellulari sono così piccoli che ce li si può infilare nel sedere senza problemi. Un aspetto, questo, che li molto popolari tra i detenuti.

Videos by VICE

Il mio Zanco Fly.

Se il collegamento vi sembra azzardato, date uno sguardo al modo in cui molti di questi cellulari vengono venduti. In molti casi i rivenditori specificano che il prodotto è “100 percento plastica” o lo accompagnano con un’etichetta che dice “beat the BOSS“—il che vuol che non possono essere identificati dai bodyscanner.

Anche le recensioni dei clienti su Amazon sono spesso molto dirette. In una, il recensore spiega che il telefono è “molto piccolo e facile/poco doloroso da nascondere” ma è preoccupato per il fatto che il modello non è fatto al 100 percento di plastica e quindi potrebbe non passare al bodyscanner. Quindi gli dà solo una stella su cinque, “perché immagino che la maggior parte delle persone che comprerà questo cellulare lo faccia per un certo motivo.”



Un altro utente è ancora più diretto. In una recensione entusiastica a un modello a cui dà cinque stelle e che altri 23 utenti hanno contrassegnato come “utile” scrive: “Nessun problema col sedere!!! Non mi ha fatto proprio male grazie ragazzi :)”

Già nel 2013 si era parlato di telefoni simili, in plastica e fatti a forma di chiavi della macchina—della BMW, nello specifico. A quanto pare ora sono diventati illegali (per un questione di copyright sul marchio della BMW) ma il traffico di telefonini in carcere rimanere fiorente e problematico. Nel 2015, in Inghilterra e in Galles, sono stati sequestrati quasi 10mila telefoni e SIM destinati a detenuti—un numero che supera, ad esempio, quello dei sequestri di droga indirizzata alla stessa demografia.

“I cellulari di questo tipo sono ovunque,” scrive l’ex detenuto Carl Cattermole, il cui blog Prisonism offre un affresco affascinante della vita dietro le sbarre. “Li fa entrare il personale, oppure li compri da un compagno di cella o li scambi con un favore o con qualcos’altro. Di solito si usano in cella mentre un altro detenuto ti fa da palo, ma a volte si arriva al punto che li si può usare tranquillamente, come se fosse legale.”

Carl aggiunge che al momento dell’ingresso in carcere spesso ci sono anche perquisizioni rettali, il che lo rende un posto meno sicuro di quello che si pensi per nasconderci qualcosa, ma afferma anche che ci sono altri modi di far entrare oggetti in un carcere. Un modo semplice e spettacolare è farti lanciare tutto oltre le mura, un altro è “andare a pesca”—nel 2015 nel Regno Unito un tizio si è beccato 2 anni e mezzo per aver legato della droga, un coltello e un McMuffin a una lenza da pesca che un detenuto aveva fatto penzolare dalla finestra della sua cella. Ma a prescindere dal modo in cui entrano, una volta che i cellulari sono dentro una prigione devono rimanere nascosti.

Il fenomeno dei cellulari nascosti nel sedere dei detenuti compare di frequente sui giornali e nei telegiornali. Nell’estate del 2015, un tizio condannato a 16 mesi per frode è stato beccato con un telefonino e un caricabatterie infilati nel retto. Nel febbraio 2016, un assassino detenuto nel carcere di massima sicurezza del Nuovo Galles del Sud ha fatto uno sciopero della fame per 12 giorni solo nel tentativo di non defecare un cellulare che si era precedentemente nascosto nel sedere e che era stato individuato da un bodyscanner (alla fine non ce l’ha fatta). L’anno prima, a Manchester, un tizio si era nascosto nell’ano quattro cellulari, quattro SIM e quattro caricabatterie. E poi c’è il caso di André Silva, un detenuto brasiliano il cui retto era tipo la caverna di Aladino: a quanto pare ci aveva nascosto dentro “due cellulari, due caricabatterie, tre SIM, delle pinzette, due piccoli trapani, un seghetto in otto pezzi.”

Ma questi ovviamente sono solo i telefoni che sono stati trovati. E quindi forse è proprio qui che entrano in gioco i cellulari da 40 dollari venduti su Amazon di cui stiamo parlando: non solo sono difficili da individuare al bodyscanner, ma sono anche facili da nascondere una volta che li hai portati dentro. Ovviamente è possibile infilarsi su per il sedere anche oggetti di dimensioni più grandi ma se si tratta di utilizzare il retto come cassetta di sicurezza è meglio che l’oggetto in questione sia il più piccolo possibile. “Oggetti come gli iPhone sono piuttosto rari nelle carceri,” spiega Cattermole, “perché la maggior parte dei telefoni che girano in carcere a un certo punto devono finire dentro un sedere, quindi un iPhone è fuori discussione.”

Alcuni degli scopi per cui i cellulari vengono fatti entrare nelle carceri sono effettivamente innocenti: nel 2015, ad esempio, due detenuti di Birmingham sono stati condannati a 9 mesi extra di carcerazione per aver girato un video rap nella loro cella. Ma sarebbe ingenuo pensare che non ci sia proprio nulla di losco sotto. “Ovviamente, ci sono anche casi di persone che usano i telefonini di contrabbando per organizzare attività criminali fuori dalla prigione,” spiega Carl. “El Chapo ha continuato a gestire il più grande cartello della droga del mondo dalla sua cella e c’è gente che fa lo stesso.”

Ma come funzionano questi micro-telefoni? Per scoprirlo ne ho comprato uno su Amazon: funziona con tutti i gestori tranne la 3. Ho anche provato a vedere se sarebbe entrato nel buco di una ciambella. Ci è stato senza problemi.

Prova 1: il mio Zanco Fly dentro una ciambella.

Ed è entrato senza problemi anche nel sedere di un pollo, che il tizio del supermercato ha descritto come “la cosa più simile a un ano umano” che si possa trovare in vendita. Ho lasciato il cellulare lì dentro tutta la notte e la mattina dopo funzionava ancora.

Prova 2: il mio Zanco Fly dentro un pollo.

Ma questi telefonini sono fatti apposta per essere infilati nell’ano oppure sono solo fatti così e quest’uso è stato scoperto per caso?

Ho cercato di risalire alle persone dietro quello che avevo comprato io, ma è stato piuttosto difficile: lo Zanco Fly è prodotto dalla Zini Mobiles Ltd, un’azienda fondata nel Regno Unito nel 2013 e chiusa nel 2015. La registrazione dell’azienda portava a un tizio che sembra ancora impegnato nella rivendita di telefonini del genere tramite Alibaba (ordine minimo: 3mila pezzi). Su Alibaba la Zini Mobiles Ltd si presenta come un’azienda inglese con un fatturato annuo di 100 milioni di dollari. Altre fonti affermano che l’azienda impiegherebbe (o abbia impiegato) più di 300 persone.

Dopo lunghe ricerche sono riuscito a parlare con Adam, un tizio di Birmingham che ha iniziato a rivendere questi cellulari su eBay e che poi ha creato il sito smallestmobilephones.co.uk. Ha avuto a che fare con la Zini Mobiles e ci tiene a precisare che il suo sito non contiene “alcun riferimento alle carceri o alla pratica di nascondere questi telefoni nel sedere.” Ma è a conoscenza dell’uso che ne fa la gente?

“Se è così che li vogliono usare possono farlo, ma noi non abbiamo mai fatto test per vedere se questi telefoni passano i bodyscanner o meno. Alcuni modelli sono fatti principalmente di plastica, ma nessuno è in plastica al 100 percento perché comunque devono avere delle componenti elettroniche.”

Adam è molto sincero sui suoi prodotti: mentrelo Zanco Fly è un buon telefono, altri lasciano un po’ a desiderare. In quanto alle batterie, mi ha detto, “non è che siano fatte proprio con i componenti migliori.” Per questa ragione consiglia di fare attenzione con ogni tipo di cavità.

“Se qualcuno mi chiamasse e mi dicesse ‘Sto per infilarmi uno dei tuoi telefoni su per il culo’ gli direi di non farlo, sinceramente. Ho sentito di gente a cui sono esplosi i telefoni mentre erano in carica.” Ma poi aggiunge, “non sarebbe una grossa esplosione.”

