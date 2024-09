Il movimento straight edge è più vivo che mai

Quando nel 1981 Ian MacKaye ha scritto la canzone Straight Edge, il frontman della band Minor Threat non aveva idea che il suo brano avrebbe ispirato la nascita di un movimento internazionale. Quei 46 secondi erano semplicemente un modo per esprimere il rifiuto dello stile di vita basato sul consumo di alcol e droghe che molti artisti punk-rock seguivano all’epoca. Ma i suoi versi (“I’m a person just like you, but I’ve got better things to do, than sit around and smoke dope, because I know that I can cope”—sono un tipo proprio come te, ma ho cose migliori da fare che starmene in giro a farmi le canne, perché so che posso farcela) hanno portato migliaia di punk ad abbracciare abitudini più sane.

Il punk era nato quasi un decennio prima del debutto di Straight Edge e, fino a quel momento, era stato caratterizzato da atteggiamenti di ribellione spesso e volentieri legati all’uso di sostanze stupefacenti. I due elementi erano così legati che per MacKaye essere un punk che non si drogava era un atto rivoluzionario.

