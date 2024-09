Il Museo delle Brutte Arti celebra i fallimenti dal 1993

Il Museum Of Bad Art ha “standard esigenti,” stando alle parole di Louise Sacco, direttrice esecutiva ad interim facente funzione permanente. Quando il MOBA valuta nuove acquisizioni, cerca opere dotate di quella “speciale qualità che le contraddistingue in un modo o nell’altro dalla mera incompetenza.” Il curatore Michael Frank vaglia quotidianamente nuove proposte provenienti da donatori di tutto il mondo, e insieme ad alcuni colleghi rastrella mercatini delle pulci, negozi dell’usato e cumuli di immondizia per trovare pezzi veramente degni del MOBA. Il passaparola ha preso piede con tale efficacia che le aziende stesse di raccolta rifiuti chiamano il museo per indicare i ritrovamenti brutti in modo spettacolare.

Sconosciuto, Lucy in the Field with Flowers. Raccolto dalla spazzatura a Boston, MA, 1993.

Il museo è nato nel 1993 quando Scott Wilson, commerciante di antichità, ha scoperto un dipinto a olio nell’immondizia—l’ora iconico Lucy in the Field with Flowers. Gli amici di Wilson lo hanno spinto a iniziare una collezione, per cui teneva ricevimenti a casa propria. Il pubblico è aumentato sempre di più e la collezione ha poi trovato una dimora stabile nello scantinato di un teatro di quartiere a Dedham, in Massachusetts. Quando al palazzo è arrivato un nuovo proprietario che non riteneva il MOBA adatto a quegli spazi, il museo ha spostato la propria galleria principale all’interno del cinema di Somerville. Quelle secondarie operano tra Brooklin e South Weymouth, vicino a Boston.

Anonimo, The Better To See You, My Dear. Acquisito durante uno scambio

Oggi la collezione conta più di 600 opere, di cui circa 60 in esposizione permanente. Tutte sono originali e fatte con intenzioni sincere — non sono ammessi motivi kitch voluti appositamente. Probabilmente a causa delle difficoltà di archiviazione, molti dei pezzi sono bidimensionali. Dai ritratti bruttissimi della figura umana ai paesaggi improbabili e gli esperimenti sfigati di ritrarre animali, la collezione incarna doverosamente lo slogan del museo, ovvero “arte troppo brutta per essere ignorata.”

Se vi state chiedendo se si tratta di uno scherzo, la pagina FAQ del museo anticipa i vostri sospetti, e offre questa risposta: “Questa istituzione lavora duramente per mettere insieme la più bella raccolta di arte brutta del mondo. La nostra missione la prendiamo molto seriamente. In tutta sincerità, siamo piuttosto indignati per le vostre insinuazioni derisorie.”

Anonimo, The Waterfall. Comprato a un mercatino delle pulci a Buffalo, NY.

G.P., Natty Dread. Salvato dalla spazzatura a

Somerville, MA, 2015.

Jack Owen, He Was a Friend of Mine. Comprato in un negozio di antiquariato a Boston, 2007.

K. Koch, Spewing Rubik’s Cubes. C

omprato in un negozio di antiquariato a Boston

, 2007.

Esplorate la collezione del museo su Google Open Gallery, e seguite gli aggiornamenti sulla loro pagina Facebook.