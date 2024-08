Il numero d’emergenza 112 non può localizzare gli iPhone

L’Associazione europea per il numero unico 112 chiede che Apple integri la tecnologia AML (Advanced Mobile Location) negli iPhone per consentire ai soccorritori di localizzare la provenienza delle chiamate in caso di emergenza. A giugno, Google ha deciso di integrare il servizio all’interno dei prodotti Android, dalla versione Gingerbread in poi. Apple, invece non ha ancora risposto alla richiesta di abilitare la tecnologia su iOS.

